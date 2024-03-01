Сюжет Sleepy Grandpa

Дедушка Мо работал в поте лица на собственной ферме. К тому же у него был приличных размеров огород, за которым приходилось ухаживать, начиная с весны и до поздней осени. Однажды Мо присел на лавочку возле пруда, чтобы немного передохнуть. Тут в дупле дерева, росшего у берега, показалась беличья морда. Пара глаз с интересом разглядывала дедушку, сидящего на лавке.

Мо спросил у белки, мол, чего ей надо. Хозяйка дупла вылезла наружу и рассказала старику, где зарыты древние монеты, которые стоят кучу денег. Уж больно тяжко было смотреть белке на труды бедного Мо, который имел со своей фермы да огорода весьма скудный заработок.

Дедушка кивнул сердобольной белке, и та убралась обратно в дупло. Не то что бы Мо верил каждому встречному – мало ли дураков, которые всякое болтают! И все же ему хотело проверить, вдруг у него на ферме действительно зарыт клад, а он, старый остолоп, сажает на золоте кукурузу, да пасет свиней...

Мо начал копать там, где показала белка. Углубившись в землю почти на метр, он нашел несколько старинных монет. Это был настоящий клад, за который хозяину фермы удалось выручить солидные деньги!

Полученную сумму Мо решил потратить на расширение. Дедушка купил еще земли и обнес ее забором, на котором белела табличка «Частная собственность». Разумеется, он собирался перестроить коровник, свинарник, курятник и овчарню. Мо купил еще скотины и совершенно внезапно деньги закончились, как оно обычно и бывает.

Увы, нанять рабочих не получилось. Дедушка повздыхал, но делать было нечего – пришлось все перестраивать самому. Прошла весна, половина лета, а до конца работы еще палкой не докинуть! И немудрено, ведь работу на ферме никто не отменял – Мо и так справлялся из последних сил, поддерживая хозяйство.

Животные спали под открытым небом. Поначалу это было очень забавно, когда целыми днями напролет отдыхаешь на свободе! Но потом до самой умной коровы дошло: если Мо не успеет к осени, то всем придется мокнуть под дождем. Она поделилась очевидным выводом с остальными животными, и тогда обитатели фермы решили помогать дедушке, пока тот будет спать. А иначе кое-кому придется мокнуть под дождем целую осень и, возможно, мерзнуть зимой.

Стройка пошла быстрее! Мо постоянно удивлялся, когда же он успевает делать столько работы. А домашние животные делали вид, будто бы не имеют никакого отношения к строительству собственных домов.

Однажды дедушка заметил, что чем больше ему удается поспать, тем быстрее продвигается дело. Он начал спать подольше и почаще, надеясь, на неведомую силу, которая ему помогала. Как ни странно, ожидания старичка оправдались более, чем полностью...

Строительство завершилось к концу лета. Свиньи, коровы, овцы и курицы не переставали удивляться тому, насколько они оказались искусными каменщиками, плотниками и даже инженерами. А дедушка Мо радовался своей дальновидности и умению решать самые сложные проблемы через.

В один прекрасный день старичок снова отправился к дереву у пруда, чтобы спросить у белки, не знает ли она, где еще можно найти клад. В ответ ему из дупла прилетела шишка, не больно ударившая по лбу, и раздалось дельное предложение не борзеть, а радоваться тому, что есть. Ну, старенький Мо так и поступил!