Сюжет Space Wars

В одной далекой-далекой галактике зорги исследовали необитаемую планету в поисках жизни, которую можно было бы поработить и успешно эксплуатировать на радость самой зеленой расе во Вселенной! По-крайней мере, они считали себя таковыми, а огромную щель между зубами почитали за особый дар космических богов. В общем, странные это были ребята, но очень добрые внутри, если не считать их склонности к порабощению других рас, впрочем, все имеют право на слабости...

Вместо бесплатной рабочей силы зорги отыскали залежи кристаллов протония, который ценился дороже алмазов на этой дурацкой планетке, как ее... Земля, вот! Схватив образцы, зеленые погрузились в звездолет и полетели домой, собираясь сообщить императору радостную новость и получить награды, как самые полезные разведчики 23245 года.

По пути черт дернул пилота отправить радиосообщение, которое перехватили коварные птурианцы – эти мерзкие существа с оранжевой пупырчатой кожей и длинными щупальцами! Особо отличившиеся среди них носили фуражку, подчеркивающую статус вдвойне коварного злодея.

Стоило пилоту корабля зоргов отправить сообщение, как их тут же атаковали мракарисы – фиолетовые одноглазые уродцы, которые очень похожи на зоргов, только выглядят отвратительно! Говорят, что обе расы происходят от одного древнего народа, однако и зеленые, и фиолетовые упорно отрицают факт какого-либо родства.

Чего нельзя сказать о сильвианцах, напоминающих муравьев, и улиткоподобных грандианцев, которые не отказываются от общих предков, но предпочитать одаривать родственничков не братской любовью, а чем-то более весомым, вроде залпа ракет с обедненным ураном. Никто уже точно и не помнит, что они там не поделили! Два корабля, встретившись на просторах космоса, как обычно начали перестрелку и вдруг остановились, словно по команде, зафиксировав заварушку на приборах.

Зорги защищались от мракарисов как могли! Насекомоподобные братья, позабыв распри, начали стрелять и в тех, и в других: хитрецы догадались, что все это не просто так, а, значит, победитель сможет урвать кусок пожирнее!

Какой тут полет домой! Зорги вернулись обратно, запросив подкрепление. Все остальные тоже высадились: мракарисы, сильвианцы и грандианцы теснили зеленых до прибытия подмоги, вслед за которой прилетела целая эскадрилья птурианцев, жадно потиравших шупальцы в предвкушении легкой добычи.

Желтые привезли огромную капсулу, надеясь по-быстрому клонировать нужное количество солдат, но просчитались – этим аппаратом начали пользоваться все подряд! В общем, на поверхности необитаемой планеты творилось черт знает что...

Ни одна раса не сдавалась! Все уже знали о находке зоргов и никто не хотел оставлять залежи протония своим братьям по разуму. Наоборот, заварушка грозила превратиться в войну планетарного масштаба, в которой ядерное сверхоружие будет едва ли не самой меньшей из бед.

Война продолжается уже несколько десятков лет. Стороны по-прежнему сражаются до последнего солдата, которых клонируют в камере птурианцев прямо на поле боя. За годы войны в конфликт втянулись и совершенно посторонние участники, которые решили урвать себе немного протония и разбогатеть. Возможно, вам тоже повезет хорошенько заработать благодаря ценным кристаллам!