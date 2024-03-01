Сюжет Stunning Crown

Король Людовик проснулся в отличном расположении духа! Так случалось всегда, когда он проводил ночь в отдельной опочивальне. За годы брака королева ему просто опостылела! Во-первых, двадцати пяти лет совместной жизни достаточно для исчезновения даже самых сильных чувств. Во-вторых, время никого не щадит, в том числе и тело королевы – жена Людовика состарилась, и ее законный супруг все чаще предпочитал находить утешение на кухне у дворовых девок.

Король улыбался и радовался жизни, потому что этой ночью ему не пришлось мять старую перину, если вы понимаете, о чем я! Он прискакал в тронный зал, вышел на балкон, посмотрел на любовно угнетаемую им страну, задыхающуюся от налогов, и удовлетворенно вздохнул. Потом слуги принесли завтрак, который Людовику пришлось делить с опостылевшей супругой. Королева бубнила себе под нос всякую ерунду о погоде, приросте крестьян, политике северных соседей и справлялась о болезни супруга, который болел все чаще. На самом деле Людовик был здоров как бык, просто лечиться он предпочитал в отдельной опочивальне и там же оставался спать…

Позавтракав, король с радостью оставил жену и поспешил в сад. Он любил гулять среди деревьев, угощая себя ягодами и фруктами. Порой, ему хотелось достать яблоко, висящее очень высоко – тогда стоило только позвонить в колокольчик, как тут же прибегали слуги, приносили лестницу и лезли наверх. Нет, ну а вдруг его величество изволит оступиться, упадет и сломает шею – кто тогда будет угнетать страну с такой же любовью?! Детей Людовик так и не завел, а, значит, после его смерти начнется та еще смута, поэтому все до одного жители королевства желали ему долгих лет жизни, несмотря на драконовские поборы.

Гуляя по саду, его величество заметил фею, которая присела под сливовым кустом, чтобы сделать черное дело. Пока она кряхтела, не замечая ничего вокруг, король подкрался сзади и ухватил ее за крылья!

Фея долго трепыхалась, но Людовик не собирался ее отпускать! Более того, ему хотелось посадить сказочное создание в клетку и поставить в тронном зале на потеху себе любимому и всем визитерам.

Ну, фея поняла, что дело – дрянь! Она умоляла отпустить ее и обещала подарить Людовику одну очень полезную вещицу – корону ошеломления, которая вводит человека в ступор. Правитель посмотрел на нее, как на умалишенную и спросил, мол, зачем мне такое счастье?! И тут до короля дошло, как нужно пользоваться странным артефактом…

Фея пояснила, что в королевстве каждая собака знает о его охладевших чувствах к супруге. Стоит только ей надеть особый головной убор на голову, и она будет сидеть без движения и молчать столько, сколько потребуется. А если вдруг поговорить захочется или чего еще – достаточно снять волшебную корону!

Маленькая проказница наколдовала обещанный артефакт, и король отпустил ее, пригрозив в следующий раз сурово наказать за осквернение сада. А еще посоветовал ей узнать про уборную, чтобы в следующий раз не пришлось искать кусты…

В тот же день Людовик преподнес жене подарок. Стоило только царственной особе надеть корону ошеломления, как она буквально превратилась в статую. То есть, выглядела королева как живая, однако молчала и стояла замерев. Когда Людовик снял корону, выяснилось, что она ничегошеньки не помнит…

Первое лицо королевства восславил фею, и доброе утро, и возможность жить полноценной жизнью! А потом снова надел корону на супругу и побежал на кухню, поискать кухарок…