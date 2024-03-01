Sun of Egypt 3
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Обзор Sun of Egypt 3

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 95.58%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Sun of Egypt 3

Археолог Льюис просидел в библиотеке три недели, пытаясь составить хотя бы примерную карту поисков реликвии, о которой мечтали тысячи ученых мужей по всему миру. Надо сказать, что это было очень непросто! Во-первых, автор манускриптов писал с ошибками, во-вторых, почерк у него – ночной кошмар любого приверженца каллиграфии. Кроме того, неизвестный писатель оказался щедр на бранную лексику, которая затрудняла перевод.

Впрочем, специфический язык автора не помешал Льюису докопаться до истины: наконец ему удалось выяснить, где находится легендарное Солнце Египта! Многие исследователи тщетно пытались найти артефакт, созданный богом Ра, но все попытки ученых мужей с треском проваливались одна за другой. Впрочем, это не удивительно – только представьте, сколько нужно знаний и терпения, чтобы разобрать содержание папируса, которое состояло из древнеегипетского мата, как минимум, на четверть! А дело было так...

Ра воспылал любовью к богине Маат, одержимой идеями всеобщей справедливости. Божественная дама с наглой физиономией потребовала конфет, цветов, ресторанов и прочих радостей, которые ей быстро наскучили. Когда Маат вконец зажр... «присытилась» ухаживаниями, ей захотелось чего-то особенного. Разумеется, Ра и тут не ударил лицом в грязь – великий бог создал то самое Солнце Египта, которое, правда, было в миллионы раз меньше настоящего.

Артефакт оказался чрезвычайно горячим, кроме того, смотреть на него долго было просто невозможно из-за чрезмерно яркого света. Поделку Ра Маат спрятала в подземном святилище, находящемся далеко в пустыне. Конечно, Льюис загорелся желанием завладеть Солнцем Египта, когда наткнулся на пару старых книг в библиотеке, написанных на том странном диалекте, смешанном с нецензурной бранью.

Наш герой предоставил руководству Каирского университета истории все необходимые доказательства своей теории, получил гранд, половину которого сразу перевел на свой банковский счет, и собрал экспедицию. Через неделю пути отряд нашел ту самую точку, отмеченную на карте. Льюис приказал бедуинам копать, пообещав доплатить к похлебке еще и хлебом, и те с радостью приступили к земельно-археологическим работам, вырывая друг у друга лопаты.

Раскопки заняли пару дней. Наконец бедуины добрались до храма богини Маат, в который тысячелетиями не ступала нога человека. Это, конечно, исправили тут же: нанятые кочевники мало того, что наследили кругом, так еще и пытались стянуть всякую мелочевку, вроде драгоценных камней, заменявших глаза скарабеям, изображенным на стенах.

Льюис с двумя ближайшими товарищами выгнали бедуинов и направились внутрь, озираясь по сторонам в ожидании неприятных сюрпризов. В следующем зале первый коллега предприимчивого археолога рухнул вниз – плита у него под ногами провалилась, и он полетел прямо на длинные острые шипы! Льюис и другой ученый продолжали идти с предельно осторожностью, надеясь избежать печальной участи. К сожалению, надеждам второго товарища не суждено было сбыться: с потолка упала плита, которая раздавила его в одно мгновение!

В следующем зале Льюис нашел легендарное Солнце Египта, которое лежало на весах, стоявших перед статуей богини Маат. На одной чаше весов лежал артефакт, на второй – стояла корзина блестящих золотых монет. Льюис прикрыл глаза от яркого света и взялся руками за корзину – в этот самый момент статуя зашевелилась и проткнула его копьем! Мораль сей басни такова: если синица почти руке, то наплевать на журавля – хватай ее и все тут, а не занимайся ерундой!

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