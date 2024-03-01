Сюжет Legacy of Doom

Фараон Неджет скоропостижно скончался, оставив трон своей жене. Царица Каллисто взвалила на свои хрупкие плечи все тяготы управления огромной империей. К счастью, рядом всегда были мудрые советники, которые объяснили правительнице все тонкости ведения государственных дел. Каллисто хорошо справлялась с обязанностями царицы ровно до тех пор, пока племена хеттов не объявили египтянам самую настоящую войну. Огромным войском, приближавшимся к границам империи, командовал император Миллитулин – хитрый военачальник, узнав о смерти фараона, решил попытать счастья в ратном деле и «откусить» от Египта побольше земель!

Каллисто пришла в ужас, когда поняла, что ей придется руководить войском и победить опасного врага! В противном случае последствия нападения на Египет могли оказаться самыми катастрофическими. А, может быть, она и вовсе лишиться трона, который ее супруг так хорошо нагрел за десятилетия успешного правления.

Помолившись всем известным ей богам, царица попросила помощи. Конечно, советники обещали сделать все возможное, однако, чего на самом деле стоили их слова – знал один лишь Ра, потому как Египет не вел совершенно никаких воин более полувека, если не считать набегов, которые кочевники устраивали на границах, и знатные вельможи, возможно, сами забыли все тонкости ратного дела. К счастью, боги снизошли до Каллисто и выслушали ее беду. Сам Амон Ра прислал к ней Анубиса, сжимавшего в зубах Книгу ужаса... по-крайней мере, так было написано на обложке в аккурат под золотым скарабеем. Посланник отца всех богов объяснил, что в этом фолианте содержатся все самые страшные ужасы, которые только можно найти в царстве Сета. Потом добавил, мол, на самом деле это копии, а оригиналы обитают в подземном царстве, однако очень реалистичные и не менее разрушительные.

По словам Анубиса, все эти ужасы удерживает на страницах особая магия, заключенная в золотом скарабее. А выпустить страшнейших демонов очень просто – стоит только открыть любую страницу и отдать приказ! Темные создания охотно исполнят повеление, если нужно напугать какого-нибудь смертного до падучей.

Анубис ушел в другой мир, оставив книгу царице. Каллисто открыла ее и приказала неведомым созданиям атаковать племена хеттов, которые возглавлял Миллитулин. Духи, призраки, демоны и прочая нечисть хлынули со страниц книги потоком! Вылетев в первое попавшееся окно, воплощения ужаса ринулись на врагов Египта. Что тут началось! Пешие воины побросали оружие и в страхе бежали, а всадники улепетывали быстрее лошадей! Каллисто повезло отстоять империю с помощью богов. Царица хранила Книгу ужасов в сокровищнице и пользовалась ей, когда захватчики в очередной раз начинали грезить египетскими землями.

Каллисто правила долгие десятилетия. Когда она умерла, слуги по традиции захоронили все ее сокровища вместе с ней. Книга ужасов тоже отправилась в пирамиду.

И вот спустя тысячи лет искатель приключений по имени Артур Блейк собирался отправиться в ту самую гробницу, чтобы забрать уникальный артефакт. Конечно, он не верил в волшебные свойства Книги ужаса – его куда больше интересовала цена, которую готовы заплатить коллекционеры. Охотник за артефактами выяснил, где находится пирамида, в которой погребена царица Каллисто. Очевидно, и легендарная книга находится там же, ожидая своего часа. Оставалось только прийти и забрать артефакт, правда, это путешествие может оказаться очень опасным. Артуру Блейку не помешает напарник, которому можно доверять – отправляйтесь вместе с ним на поиски Книги ужаса и пусть вам повезет!