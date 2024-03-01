Сюжет Tiger’s Luck – Hold and Win

Жил-был тигр, который радовался жизни, охотился на братьев своих меньших и иногда высовывал из джунглей нос порычать на людей. Конечно, ради развлечения. Полосатый хищник прекрасно знал, что с двуногими шутки плохи! Чертовы ружья... если бы не эти «палки», из которых вылетают смертельно опасные кусочки свинца, то звери могли бы править миром! Но увы и ах – кто вооружен, тот и на троне, а остальным всем просьба пасть не раскрывать.

И вот в один не очень прекрасный день удача отвернулась от тигра: добыча ускользала, самки отказывались спариваться, а случайно встретившийся охотник выстрелил в него и попал прямо в хвост! Хорошо, хоть пуля прошла на вылет... в общем, свирепый полосатый хищник впал в депрессию, словно какой-нибудь хомячок, которого хозяева обделили кормом.

Правда, от нытья в берлоге толка было немного. Вытерев слезы и сопли простреленным хвостом, тигр сделал вид, будто выл вовсе не он, а кто-то другой – слабохарактерный и совсем не хищник. У него не было другого выхода, кроме как вернуть удачу и снова зажить полноценной жизнью.

Тигр вылез из берлоги и встретил лиса, который все время шныряет по джунглям и знает каждый уголок. Он спросил, не видел ли тот, где обитает удача. Лис ответил, что понятия не имеет, однако рассказал тигру о храме Фортуны, который находится далеко в сердце джунглей, там, где возвышаются густые заросли бамбука, окутанные дымкой волшебства. Тигр поблагодарил его за подсказку и отправился в путь.

Пробираясь по джунглям, хищник встречал множество животных размером помельче, которые так и просились на зубок, однако сейчас еда волновала нашего героя меньше всего. Даже когда он проходил мимо поляны, на которой люди разбили лагерь, то все равно думал только о том, как вернуть потерянную удачу. Тигр был предельно осторожен, не то вдруг охотники узнают, что добыча гуляет у них под самым носом и тогда начнут палить из ружей – пара-тройка пуль обязательно застрянут в полосатой шкуре, на которую свалились хроническое невезение!

Хищник продолжал свой путь, углубляясь в лес, становившийся все гуще. И вот он вышел к реке, в которой плавал огромный крокодил. Тигр подумал было переплыть на ту сторону, но вовремя остановился, сообразив, что челюсти плавучего гада перекусят его пополам! Крокодил запретил ему соваться в реку, пообещав сожрать, если тот опустит в воду хотя бы лапу.

Тигру пришлось залезть на пальму, раскачаться посильнее и перепрыгнуть на тот берег. Показав крокодилу язык, довольный хищник продолжал идти на восток. Вскоре тигру повстречался огромный черный медведь, приказавший ему убираться на все четыре стороны. Злющий гигант охранял те самые заросли бамбука, окутанные волшебным маревом, поэтому наш герой не мог позволить себе сделать ни единого шага назад...

Завязался бой, из которого тигр вышел победителем, пусть и несколько потрепанным. С трудом одолев медведя, он поспешил в заросли и вышел огромную лужайку, посреди которой возвышалось святилище удачи. Тигр поднялся по ступеням и зашел внутрь – на алтарях лежала связка монет, волшебный фонарь и много всякой всячины, привлекающий удачу и благосостояние. Гость святилища внимательно изучил все реликвии, обдумывая, что бы такое взять с собой. Наконец его выбор пал на волшебный фонарь, который следовало повесить в берлоге, если верить инструкции, нацарапанной на каменном алтаре.

Тигр вернулся домой и спрятал артефакт подальше в угол. С тех пор ему снова везет, как раньше! Надеемся, удача прибудем и с вами!