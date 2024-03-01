Сюжет Trump Day

Кто не знает Джонни? Да, того бородатого типа, который везде ходит со своей собакой! Он частенько заглядывал в любимый бар, чтобы пропустить стаканчик-другой или и вовсе хорошенько выпить, если дело происходило в пятницу вечером. Иногда Джонни заходил и в субботу, когда душа просила.

Это был тот самый бар на углу Смит-стрит, который работает до последнего клиента. Джонни там хорошо знали и пускали его с собакой. Пес вел себя спокойно: животина сидела рядом с хозяином и ела что-нибудь вкусненькое, например, кусок пиццы или пончик, политый глазурью.

Однажды Джонни решил заглянуть в другой бар, который находился в соседнем квартале. Заведение оказалось так себе! Народ злой, смурной, напитки дорогие, собаку пришлось оставить на улице... в общем Джонни проклинал себя за глупое решение провести вечер в другом заведении!

Хорошенько нагрузившись, он вышел и дал угощение любимому псу, который ждал его, как Хатико. Из-за испорченного вечера на душе у Джонни было погано. Ему захотелось почувствовать хоть немного позитива, а старый добрый бар на Смит-стрит был самым подходящим для этого местом! Ну вот парень и отправился в любимое заведение.

Электронные часы на автобусной остановке показывали четыре часа утра. Несмотря на приближающееся утро, Джонни упорно шел вперед, собираясь пропустить рюмочку-другую в любимом заведении.

Пошатываясь, он вошел в бар. В зале никого не было, кроме троих людей, сидевших за столом, которые разложили карты. Внезапного посетителя посадили рядом, ворча, мол, сколько можно ждать и все такое прочее. Джонни решительно не понимал, какого черта происходит, но не стал отказывать от игры в покер.

Сквозь алкогольный туман в голове, он понимал, что его явно перепутали с кем-то, кто должен сидеть на месте четвертого, но по каким-то причинам тот тип не явился. Когда Джонни полюбопытствовал, сколько стоит фишка, лысый, сидящий напротив, мельком глянув на него, пробурчав «тысяча». После этого слова последние частички хмеля покинули буйную голову.

«Четвертый» понимал, что ему приходится играть с серьезными людьми. Он так и не решился сказать: «Ребята, я не при делах, можно я пойду домой, протрезвею и буду радоваться солнышку?». И правильно сделал. Иначе никакого солнышка Джонни никогда бы уже не увидел...

Между тем удача покинула нашего героя. Казалось, Фортуна посмотрела на него, как на мерзкого таракана, сказала: «Фи!» и ушла, куда глаза глядят. Джонни безбожно проигрывал. Потом ему удалось немного отыграться, однако на момент окончания партии за ним числился долг в десять тысяч долларов.

Все разошлись. Бармен, который знал, кто Джонни на самом деле, подошел к нему и покачал головой, объяснив, что деньги придется вернуть в течение недели. В противном случае должника просто скинут с моста, закатав в бетон. Бармен не имел ничего против Джонни, да и вообще он просто забыл запереть дверь, а четвертый игрок почему-то не пришел... короче говоря, обстоятельства сложились крайне неудачно.

Разумеется, у Джонни не было десяти штук! Ему пришлось встать на углу и продавать какие-то штуки, которые покупают люди, играющие в слоты. Кстати, вы тоже можете купить такую! Говорят, они повышают шансы загребать деньги лопатой. Заодно поможете парню накопить десятку!