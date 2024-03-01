Сюжет 1 Reel – Classic

Четверо ученых, работавших в правительственной лаборатории, были большими друзьями. Каждые выходные они занимались делом всей своей жизни – собственным проектом, который мог перевернуть мир с ног на голову! Руководил маленьким коллективом ученых мистер Симменс – профессор квантовой физики, механики, биоэнергетики и других не менее важных дисциплин.

Уникальная научная разработка называлась «Ящик Пандоры». Проект целиком и полностью оправдывал свое название. Команда, состоящая из четырех талантливых ученых, много лет проработала на правительство, но никто из них так и не стал миллионером, хотя одни из лучших умов планеты этого определенно заслуживали. Мистер Симменс и его друзья решили взять ситуацию в свои руки...

Работа над проектом велась пятый год подряд, и процесс потихоньку продвигался. Уникальная разработка выглядела как обычный ящик. Слева от дверцы, за которой находился внутренний отсек, была размещена панель с тремя накопительным индикаторами – чем дольше использовался аппарат, тем больше они заполнялись и тем более выраженным был эффект генерации. Прямо над ней находились три стойки для размещения катализаторов.

По замыслу разработчиков «Ящик Пандоры» должен был генерировать деньги: золото, серебро и старые добрые доллары из самых разных предметов. В основном из всякой ерунды, валяющейся под ногами и не представляющей совершенно никакой ценности.

Мистер Симменс и его команда не сразу стали использовать катализаторы. Только спустя три года работы, руководителю коллектива ученых пришла в голову идея проанализировать записи средневековых алхимиков, которые сохранились до наших дней. В основном, это была ерунда, не имевшая совершенно никаких научных обоснований, однако среди фантастических выдумок мистеру Симменсу удалось найти и зерна рациональных мыслей.

Обычно в качестве катализаторов ученые использовали золотую подкову, алмаз и алюминиевую табличку с надписью BAR. Бриллиант для исследований предоставил сам мистер Симменс, которому пришлось вытащить его из фамильного колье своей дражайшей супруги. Золотую подкову принес один из ученых, а второй притащил вывеску, висевшую над входом в бар, находившийся неподалеку от его дома. Слуга науки утверждал, мол, табличка сама отвалилась, однако мистер Симменс подозревал, что коллега сам же ее и оторвал, будучи антинаучно нетрезвым.

Настроив квантовые рецепторы определенным образом, ученые запустили «Ящик Пандоры», накидав туда щепок и листьев. Этого добра на заднем дворе дома мистера Симменса было предостаточно!

Правда, иногда процесс генерации автоматически сбрасывался, а материалы просто исчезали. В таком случае установку приходилось загружать по-новой, но это ничего – листьев и камешков ученым было абсолютно не жалко, тем более, «Ящик Пандоры» создавал из них самые настоящие доллары!

Ученые радовались, как дети, надеясь, что теперь-то уж они точно получат миллионы, которые справедливо заслужили за свою научную деятельность. Правда, потом кто-то из них настучал, куда следует, и эксперты ЦРУ изъяли «Ящик Пандоры», а его создателей уволили из лаборатории, лишив всех прав и научных званий. Уникальная научная разработка исчезла в анналах государства, но вы можете сыграть в слот, который выглядит точно также, и тоже создает деньги!