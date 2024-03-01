Сюжет Wildfire Wins Extreme

Доктор Регус был уважаемым ученым, который совершил множество великих открытий, ставших фундаментальными основами в различных науках. Но вот пришло время уйти на пенсию – настоящего гения отправили на покой жить и радоваться жизни настолько, насколько это возможно в его статусе и положении.

Жена доктору Регусу просто осточертела! Впрочем, за шестьдесят лет брака любой супруг опостылеет хуже горькой редьки, каким бы замечательным человеком ни был. Дети светила науки, отдыхающего на пенсии, давно стали взрослыми и редко бывали у родителей.

Ученому ничего больше не оставалось, кроме как предаваться воспоминаниям о былой научной деятельности и играть в казино! Доктор Регус просто обожал азартные игры, правда, стоило ему переступить порог игорного дома, как леди Удача тут же отворачивалась от него, кокетливо показывая язык.

Великий ученый проигрывал все, что только мог! Он пробовал проверить свое везение в картах, рулетке, костях и автоматах – ему ничего не светило, кроме полного фиаско! Доктор Регус мечтал выиграть хоть что-нибудь, но судьба без устали повторяла ему решительное «нет».

Разумеется, светило науки не мог оставить это просто так. Он собирался применить научный подход к борьбе с собственным невезением. Начитавшись книг, написанных коллегами из эпохи Средневековья, доктор Регус пришел к выводу о том, что удачу можно привлечь искусственным путем! В любом случае попробовать стоило, тем более, на пенсии делать совершенно нечего, а бесконечно проигрывать в казино уже нет никаких сил...

Доктор Регус решил создать портал в мир Фортуны, воспользовавшись кристаллом, который спер на работе в последний день, логично рассудив, что терять ему больше нечего, а отвечать за пропажу предстоит новому руководителю. Каркас телепорта ученый изготовил в виде подковы, являющейся универсальным символом удачи. Металлическую рамку он украсил изображениями четырехлистного клевера и семерок. Заодно доктор Регус сделал импровизированный алтарь, на котором разложил символы Фортуны. Конечно, он понимал, что подобный подход напоминает средневековую дикость, однако в книге того алхимика этот момент упоминался как особенно важный, а значит игнорировать его не стоило.

Тот ученый не смог реализовать свой замысел из-за недостатка энергии. Но теперь его проект мог обрести вторую жизнь! Доктор Регус собирался запустить портал с помощью грозы. Нужно было лишь установить металлический стержень побольше и дождаться, пока небо засверкает молниями. Эх, если бы тот ученый смог эксплуатировать грозу в своих целях, то кто знает, чем бы закончилась его судьба! А так, ему пришлось умереть на чердаке какой-то богадельни вместе с прокаженными, чумными и безумцами, к коим причисляли и его. Ну, если верить тем историческим источникам, к которым обратился доктор Регус.

В назначенный день ученый вытащил установку на задний двор. Он с нетерпением ждал появления грозовых туч, и вот, наконец, грянул гром! Небо сверкнуло, молния ударила в металлический стержень, портал загудел и из него хлынул поток энергии, сбивший с ног доктора, который стоял с отвисшей челюстью. А потом великий экспериментатор потерял сознание...

Очнулся доктор Регус у себя дома. Над ним хлопотала жена и бригада медиков. Врач сказал, что ему просто повезло! Именно это доктор Регус и ожидал услышать. После выздоровления он снова пошел в казино, надеясь на чудо. И оно произошло – впервые в жизни он стал выигрывать! Пусть вам тоже повезет!