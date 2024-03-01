Сюжет Sherwood Coins: Hold and Win

Эх, были времена, когда старой доброй Англией правил Ричард Львиное сердце! Это был мудрый и справедливый король, которого любил простой народ и уважали благородные лорды. Но вот однажды в голову его величества ударила амброзия, побудившая его отправиться в Палестину. Во-первых, Ричарду до смерти хотелось освободить гроб господень, и, во-вторых, там же столько земель, а в сокровищницах местных правителей лежат горы золота и ждут, когда их увезут в старую добрую Англию!

Король вскочил на коня, и приказал рыцарям, солдатам и всем, кто способен держать оружие, скакать за ним на Ближний восток. Разумеется, повелитель не мог оставить королевство без присмотра и поставил вместо себя регента – сэра Джона, приходившегося Ричарду Львиное сердце родным братом. Правда, это был совершенно другой правитель, и это еще мягко сказано...

Сэр Джон решил устроить закон по-своему. В каждом округе королевства он назначил шерифов – подлых, коррумпированных, лояльных и донельзя жадных. Ставленники сэра Джона обирали простой народ буквально до нитки.

В это время в Ноттингеме жил граф Робин Фитзут. Однажды ему довелось ехать со своей супругой Мариан через Шервудский лес – там он повстречал шерифа и его солдат, которые пытались вытрясти у егеря последние деньги. Благородный граф вступился за несчастного, надеясь защитить бедного человека, лишившегося всего, кроме дома и одежды.

Шерифу это не понравилось. Его стараниями граф лишился титула – чертов подлец подставил его самым бесчестным образом! Робину Фитзуту и Мариан пришлось скрыться в лесу, чтобы не закончить свои дни на плахе. Конечно, граф не собирался оставлять это дело просто так.

Так появился Робин Гуд. И не надо приплетать сюда слово «хороший»! Хотя отчасти это правда – Робин Гуд вовсе не собирался быть плохим. Просто в оригинале его звали Robin Hood («капюшон», который по традиции был у любого плаща – одежды номер один для лесного разбойника).

Робин Гуд собрал вокруг себя людей, способных дать отпор коварному шерифу и его прохвостам. Лесные разбойники грабили богатых, проезжающих через лес, и раздавали бедным деньги, полученные в результате обмена на жизнь и право убираться куда подальше, которое богатеи охотно покупали, отдавая кошельки, набитые золотом.

У Робина Гуда было много помощников: малыш Джон – тот еще крепыш, брат Тук – монах, обожавший крепкий эль и справедливость, Алан из Лощины – бард и менестрель, и, конечно, девица Мариан.

Банда лесных разбойников разрасталась, в том числе и благодаря шерифу, который, обобрав людей до нитки, вынуждал их уходить в поисках счастья на большую дорогу. Ну и что они могли? Разве только примкнуть к лесным разбойникам, которые принимали всех обездоленных.

В городе у Робин Гуда было много помощников. Десятки и сотни людей мечтали о свержении власти проклятого шерифа, однако они ничего не могли поделать, кроме как оказать посильную помощь главному врагу этого ужасного человека.

Кстати, вы тоже можете вступить в банду лесных разбойников прямо сейчас! Грабьте богатых и отдавайте деньги бедным... или оставляйте себе. Вы ведь тоже не спите на мешках с золотом, правильно? Ну, тогда забудьте о муках совести и смело забирайте денежки!