Sherwood Coins: Hold and Win
Видеообзор
DEMO

Обзор Sherwood Coins: Hold and Win

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 93%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Sherwood Coins: Hold and Win

Эх, были времена, когда старой доброй Англией правил Ричард Львиное сердце! Это был мудрый и справедливый король, которого любил простой народ и уважали благородные лорды. Но вот однажды в голову его величества ударила амброзия, побудившая его отправиться в Палестину. Во-первых, Ричарду до смерти хотелось освободить гроб господень, и, во-вторых, там же столько земель, а в сокровищницах местных правителей лежат горы золота и ждут, когда их увезут в старую добрую Англию!

Король вскочил на коня, и приказал рыцарям, солдатам и всем, кто способен держать оружие, скакать за ним на Ближний восток. Разумеется, повелитель не мог оставить королевство без присмотра и поставил вместо себя регента – сэра Джона, приходившегося Ричарду Львиное сердце родным братом. Правда, это был совершенно другой правитель, и это еще мягко сказано...

Сэр Джон решил устроить закон по-своему. В каждом округе королевства он назначил шерифов – подлых, коррумпированных, лояльных и донельзя жадных. Ставленники сэра Джона обирали простой народ буквально до нитки.

В это время в Ноттингеме жил граф Робин Фитзут. Однажды ему довелось ехать со своей супругой Мариан через Шервудский лес – там он повстречал шерифа и его солдат, которые пытались вытрясти у егеря последние деньги. Благородный граф вступился за несчастного, надеясь защитить бедного человека, лишившегося всего, кроме дома и одежды.

Шерифу это не понравилось. Его стараниями граф лишился титула – чертов подлец подставил его самым бесчестным образом! Робину Фитзуту и Мариан пришлось скрыться в лесу, чтобы не закончить свои дни на плахе. Конечно, граф не собирался оставлять это дело просто так.

Так появился Робин Гуд. И не надо приплетать сюда слово «хороший»! Хотя отчасти это правда – Робин Гуд вовсе не собирался быть плохим. Просто в оригинале его звали Robin Hood («капюшон», который по традиции был у любого плаща – одежды номер один для лесного разбойника).

Робин Гуд собрал вокруг себя людей, способных дать отпор коварному шерифу и его прохвостам. Лесные разбойники грабили богатых, проезжающих через лес, и раздавали бедным деньги, полученные в результате обмена на жизнь и право убираться куда подальше, которое богатеи охотно покупали, отдавая кошельки, набитые золотом.

У Робина Гуда было много помощников: малыш Джон – тот еще крепыш, брат Тук – монах, обожавший крепкий эль и справедливость, Алан из Лощины – бард и менестрель, и, конечно, девица Мариан.

Банда лесных разбойников разрасталась, в том числе и благодаря шерифу, который, обобрав людей до нитки, вынуждал их уходить в поисках счастья на большую дорогу. Ну и что они могли? Разве только примкнуть к лесным разбойникам, которые принимали всех обездоленных.

В городе у Робин Гуда было много помощников. Десятки и сотни людей мечтали о свержении власти проклятого шерифа, однако они ничего не могли поделать, кроме как оказать посильную помощь главному врагу этого ужасного человека.

Кстати, вы тоже можете вступить в банду лесных разбойников прямо сейчас! Грабьте богатых и отдавайте деньги бедным... или оставляйте себе. Вы ведь тоже не спите на мешках с золотом, правильно? Ну, тогда забудьте о муках совести и смело забирайте денежки!

Провайдер
Playson
Playson
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Fruit Candy
Fruit Candy
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sun of Egypt 4
Sun of Egypt 4
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures