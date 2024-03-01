Сюжет The Alchemist’s Gold

Ливьен был одним из самых перспективных алхимиков в Дворцовом совете и подавал большие надежды. Правда, черт постоянно дергал его спорить, ругаться, перечить и доказывать свою точку зрения. Причем не коллегам, нет, все гораздо хуже! Ливьен постоянно ругался с самим верховным алхимиком, который его просто возненавидел.

На одном из собраний Дворцового совета подающий надежды алхимик в очередной раз вывел главу ордена из себя, и тот его попросту выгнал! На следующий день Ливьен получил письмо и, прочитав написанное, сначала обрадовался, однако работавшие с ним приятели лишь повздыхали, выражая искреннее сочувствие. Глава Дворцового совета отправлял Ливьена в башню Совы, находящуюся далеко на востоке королевства – там ему предстояло заниматься поисками философского камня, превращающего металлы в золото...

Таким образом ссылали неугодных. Все знали, что философский камень – это миф! Среди алхимиков ходили слухи, будто его вообще невозможно синтезировать, а всякие упоминания в трудах мастеров далекого прошлого – обычные россказни и побасенки, которые не заслуживают внимания. Ливьен расстроился, когда узнал о двух предыдущих «исследователях», торчавших в башне Совы до самой смерти. Впервые в жизни он пожалел о том, что так много ругался с главой Дворцового совета! Впрочем, делать было нечего, пришлось собираться в путь...

Не прошло и недели, как Ливьен прибыл в башню Совы. До ближайшего поселения людей пришлось бы ехать верхом никак не меньше суток – до маленькой захудалой деревеньки, которая не могла предложить жаждущему развлечений ровным счетом ничего, кроме самогона, да толстых крестьянок. В башне Совы, помимо Ливьена, жили еще двое слуг, которые кое-как вели хозяйство. Несчастному алхимику оставалось лишь погрузиться с головой в работу и забыться. Конечно, к тому же результату могла привести хорошая попойка, да только горячительного под рукой не было, увы.

Ливьен внимательно изучил труды двоих алхимиков, которые работали тут до него. Он убрал все лишнее, перемешал получившееся и скомпоновал в единое целое – получилась весьма занятная формула! Конечно, пришлось к ней добавить немного собственных наработок, которые стали той самой вишенкой на торте.

Ливьену удалось синтезировать два камня: фиолетовый активировал металлические предметы, а второй – желтый светящийся, превращал их в золото! Радости алхимика не было предела, когда ему удалось провести трансформацию оловянного кубка и слитка железа! Ливьен попробовал обработать и другие предметы – все получилось в самом лучшем виде...

Алхимик вызвал гонца, и отправил его к главе Дворцового совета, чтобы доложить о своих успехах. Заодно он передал с ним золотой слиток, который раньше был оловянным. Через некоторое время в башню Совы примчалась вся королевская рать – его величество, представители Дворцового совета и другие вельможи первой величины хотели убедиться в существовании философского камня. Ливьен показал им результаты своей работы, которые привели всех в неописуемый восторг!

Опального алхимика король перевел на должность верховного, сместив действующего главу, несмотря на протесты последнего. А потом Ливьен отправил бывшего начальника в башню Волка, которая находилась далеко на западе – пусть попробует найти эликсир молодости и не возвращается, пока не справится со своей миссией!