Сюжет Beach Invaders

Где-то в галактике Альфа-Омега чужие разглядывали Землю в сверхмощный телескоп, через который жизнь людей можно было рассмотреть во всей красе. Инопланетяне интересовались абсолютно всем: океанами, сушей, джунглями, городами, фабриками, заводами, морскими портами, но больше всего им приглянулся пляж! Одни люди собирались на берегах больших водоемов и валялись на песке, загорая под ярким солнцем, другие – купались, третьи – катались на лыжах, привязанных к катеру, и досках, а четвертые вообще творили вдвоем невесть что, если рядом не было лишних глаз.

Чужим очень понравилась планета, которая так и дышала жизнью! А сколько здесь самых разных ресурсов – это настоящая кладовая! По какой-то иронии судьбы богатства Земли достались одним из самых глупых существ в космосе...

Разумеется, чужие хотели захватить столь привлекательную планету, однако кто его знает, какие сюрпризы их ожидают? Вдруг люди окажутся гораздо сильнее, чем это может показаться с расстояния в миллионы световых лет! Инопланетяне решили провести разведку. Капитан приказал высадиться на каком-нибудь людном пляже и отдал команду «Полный веред!».

Благодаря ядерным нанодвигателям корабль достиг Земли за считанные секунды. Стоило только пришельцам высадиться, как их шкура сразу начала трескаться от жары – у всех, кроме старшего офицера, который оказался самым толстокожим. Они скорее побежали к ближайшей стойке с напитками и попрыгали в стаканы и ведра со льдом. Правда, старший офицер нацепил одежду бармена, который куда-то запропастился, надел очки для маскировки и стал продавать коктейли, попутно изучая людей. Это был крепкий парень, которого явно не просто так назначили командиром отряда!

Люди удивленно смотрел на самого странного бармена на свете, но продолжали покупать коктейли. Потом один человек не глядя схватил стакан с рядовым К-18, который едва успел спрятать щупальца, и, выпив залпом, издал громкую отрыжку. Шокированный бармен едва не выронил бутылку шампанского, увидев, как один из его подчиненных исчез в пасти любителя выпивки.

Через мгновение лицо человека перекосило! Остальные подумали, что коктейль оказался не очень вкусным и стали посмеиваться над барменом. Откуда наивным глупцам было знать, что именно сейчас рядовой К-18 подключается к нервной системе, выбирая своими щупальцами подходящие нейроны. Захватив человеческое тело, чужой отдал честь старшему офицеру и доложил об успешном освоении неизвестного биологического организма.

Бармен поскорее подал других членов отряда первым попавшимся клиентам, которые заказали коктейли. Чужие поработили людей за считанные секунды! После успешного освоения биологических организмов остальными пришельцами бармен связался с капитаном по альфа-передатчику, который был интегрирован в его руку, и объяснил, как проще всего захватить людей.

Через полчаса старший офицер вовсю раздавал коктейли и другие напитки, в которых прятались его собратья. Чужие в буквальном смысле захватывали пляж, порабощая одного человека за другим. Наконец свободных людей почти не осталось – всеми управляли инопланетяне, прилетевшие из галактики Альфа-Омега.

Остальные посетители пляжа, которых еще не успели захватить, поспешили убраться отсюда и сообщили властям о странном поведении остальных отдыхающих, которые ходили туда-сюда, жестикулируя и кривляясь. Теперь их нужно отловить и срочно избавить от паразитов! Власти будут очень признательны вашей помощи в ловле порабощенных пришельцами...