Сюжет 777 Super Strike

Каждый год в нашей славной деревушке проводится конкурс под названием «Суперудар», на который съезжаются все селяне и фермеры с окрестностей. Нет, это вовсе не состязание в силе и ловкости! Просто мы пытаемся ударить выдающимся урожаем по гордости всех остальных! А главный приз достается лучшему садоводу или огороднику, которому удастся вырастить что-то поистине уникальное...

Да, количество урожая не имеет значения! Если вы рассчитываете привезти на конкурс три вагона картофеля и победить, то ничегошеньки у вас не выйдет. Иначе фермеры, выращивающие зерно, занимали бы первое, второе и третье место! Причем всегда, без каких-либо вариантов! Знаете, сколько зерен влезает в мешок? Ох, и не сосчитать, просто кошмар...

Выдающимся считается совершенно особый урожай, например, кукурузный початок длиной в полтора метра или свекла, размером с голову дракона. Один парень как-то умудрился занять призовое место с веточкой вишни, на которой висело тысяча ягод – она просто хрустнула и упала на землю, когда хозяин пришел собирать урожай. Ну грех не дать какую-нибудь награду за такую красоту!

Конечно, есть и определенные ограничения. Не вздумайте привозить фрукты и ягоды из зон радиоактивного заражения! Один умник как-то раз припер яблоко, размером с собачью конуру! Красивое такое, с одного бока красное, с другого зеленое и листочек на веточке... парень, сидевший в жюри, коснулся гигантского фрукта и засветился, словно фонарик на рождественской елке. К счастью, его потом откачали. Правда, когда он справляет малую нужду, струйка все равно сияет, как свет в конце туннеля. Врачи сказали, что это вылечить не удастся, но тот парень не в претензии, говорит, мол, теперь ходить в туалет стало веселее и можно свет не включать!

Разумеется, никто не запрещает использовать удобрения – выращивайте свой урожай на благословенном навозе или химикатах, разрешенных Департаментом здравоохранения! Только помните, никаких фокусов, вроде запрещенных препаратов! Один фермер попросил у своего родственничка, работающего в военной лаборатории, экспериментальную сыворотку – на ней все росло как на волшебстве каком-нибудь. Правда, анализ фруктов показал, что в пищу их лучше не употреблять, если хочешь жить.

В конкурсе предусмотрено три призовых места. Обладатель бронзы получает сто тысяч долларов – немалые денежки! За второе место полагает триста тысяч. Конечно, размер вознаграждения указан после уплаты налогов – этим занимаются организаторы, участникам конкурса не нужно тратить время на подготовку деклараций, походы в банк и прочую бюрократию.

Абсолютному победителю полагается главный приз – три огромных золотых семерки, у одной из которых есть маленькая корона. Эти цифры стоят целую кучу денег! Каждая из них весит... ну очень прилично. И не стоит забывать о наценке за «ювелирность» золотого изделия! В общем, приз за первое место – самый дорогой и желанный.

Конкурс проходит каждый год. Принять участие в борьбе за предусмотренные призы могут все желающие. У нас нет никаких ограничений по половому признаку, возрасту, расе, вероисповеданию и политическим взглядами. Может быть, вы тоже попробуете? Кто знает, вдруг у вас получится стать миллионером!