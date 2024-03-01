9 Bells
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Обзор 9 Bells

Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 96.16%
Max Win
Max Win: X1500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет 9 Bells

Всю свою жизнь Брюс промышлял воровством. Обычно нелегкая заносила его в частные дома, которые, как правило, охранялись совсем не так хорошо, как разные офисы. Брюс действовал по самой простой схеме: залез в дом через окно, перерыл все вверх дном и убрался восвояси – это работало много лет подряд!

На этот раз вор выбрал очень симпатичный домик, в котором жил древний старик. Наверняка он ничего не услышит, даже если перерыть комнату, находящуюся по соседству с его спальней! Владелец дома жил один, и это многократно упрощало кражу. Ни тебе собаки, ни сигнализации какой – просто лакомый кусочек, который просто грешно обойти своим вниманием! Ну и, конечно, домик не был развалюхой, а значит, денежки у старичка определенно водились...

Под покровом ночи Брюс проник в жилище, казавшееся ему лакомым кусочком. Он, как всегда, перерыл весь дом в поисках драгоценностей, которые сбывать было проще всего. Еще бы, какой перекупщик откажется от ожерелья, сережек, браслета или какого-нибудь колье? Любители «ювелирочки подешевле» оторвут все это с руками еще до того, как приедут копы – стоит только встать на углу Семьдесят седьмой стрит и все, менее чем через полчаса товар будет продан! Брюс бы и сам мог этим заниматься, но уходить от полиции, порой, сложновато, а если попасться легавым с украденным добром, то это однозначно финита и срок в одной из федеральных тюрем.

Вор сделал свое дело, пока старик спал, пуская слюни на подушку. Брюсу удалось найти немного золотишка, несколько украшений с бриллиантами и странную коробку – в ней лежало девять золотых колокольчиков, медальоны с драгоценными камнями и монеты. В целом, улов получился очень хорошим! Брюс решил убираться, пока чего не случилось – воровское чутье подсказывало ему, что старик, конечно, чуть живой и видит третий сон, но задерживаться без нужды все же не стоит.

Он благополучно покинул место преступления и вернулся домой. Припрятав часть добычи в тайник, Брюс открыл коробу, собираясь как следует рассмотреть колокольчики, медальоны и монеты. В последних не было ничего особенно интересного – просто старинные дублоны, золотые и достаточно дорогие. Медальоны тоже явно не из дешевых. А вот колокольчики с надписями и странными символами, выгравированными на внутренней стороне. Брюс крутил один туда-сюда, рассматривая и случайно позвонил...

В ту же секунду появилось облако черного дыма, из которого вышел черт и предложил исполнить одно желание, правда, без видимого удовольствия. Брюс едва в обморок не упал, когда увидел рогатого! Ворюга тер глаза и мотал головой, надеясь, что гость исчезнет, как и положено галлюцинации, но тот даже не думал уходить. Черт требовал, чтобы Брюс поскорее сказал, чего хочет, мол, ему некогда – у него неотложные дела и все такое прочее...

Новый хозяин колокольчиков попросил мешок золотых слитков. Черт щелкнул пальцами, и желание исполнилось! Выполнив просьбу Брюса, обитатель преисподней исчез. Тот снова позвонил в колокольчик, но на этот раз никто не пришел. А остальные Брюс трогать не стал – он оставил их до лучших времен, ну или пока не придумает желание посерьезнее! В любом случае теперь его жизнь изменится к лучшему – по-крайней мере, воровать точно не придется!

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