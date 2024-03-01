Сюжет 1 Reel – Cash Vault

Национальный банк обратился в Институт Нанотехнологических Изысканий с заказом на новый сейф. Разумеется, речь шла о пробной версии – если конечного клиента все устроит, то будет заказ на очень большую партию! Как вы понимаете, денежки в Национальном банке не переводятся и их надо где-то хранить.

Мозгоправы из ИНИ получили в свое распоряжение весьма нехилый бюджет! На самом деле это была целая куча денег, которой, по мнению заказчика, должно было хватить на разработку сейфа, способного пережить извержение вулкана, всемирный потоп и десять казней египетских.

Ученые исправно работали около полугода, шевеля извилинами в поте лица. В результате на свет появился уникальный сейф, который был надежен как швейцарские часы!

Выстрел из танка в упор не оставил на дверце ни царапины, да и замок по-прежнему прекрасно функционировал. Специальная нанопропитка исключала последствия температурного воздействия: холод девятого круга ада и пламя преисподней не могли повредить то, что находится внутри. То есть, конечно, мозгоправы не просили дьявола провести краш-тест, однако характеристики сейфа действительно впечатляли. Ну и вода – у источника жизни на Земле не было ни единого шанса просочиться внутрь...

Сейф пытались раздавить танком, сбрасывали с самолета в область локального ядерного взрыва, жгли тоннами напалма, пинали ногами, били лопатой и антинаучно матерились – чего только не делали ученые с творением рук своих! Тем не менее, нанотехнологичная разработка успешно выдержала все испытания. Сотрудники ИНИ уже хотели сдавать прототип, как вдруг их осенило...

Более шестидесяти процентов бюджета, выделенного Национальным банком, остались не израсходованы по какой-то странной причине! То ли кто-то неправильно составил смету, то ли заказчик оказался чрезмерно щедрым – в любом случае нужно было реализовать и остальные деньги тоже! А иначе ИНИ в следующий раз получит раза в два-три меньше инвестиций.

Ученые принялись за разработку разных «прибамбасов», раздувая сметы настолько, насколько вообще возможно с точки зрения здравого смысла. Так в сейфе появился подогрев для бумаг, кондиционер для поддержания свежести банкнот, барометр, модуль искусственного интеллекта и многие другие компоненты. Честно говоря, большинство из них нужны владельцу сейфа примерно так же, как рыбе зонтик.

Позже кто-то поковырялся в модуле искусственного интеллекта, и тот внезапно научился генерировать пачки денежных купюр, золотые слитки и бриллианты. Высокотехнологичный разум создавал их случайным образом, руководствуясь своими личными соображениями. Ученые никак не могли понять алгоритм работы модуля, однако результат им более чем понравился!

Весь бюджет был израсходован без остатка. Мозгоправы передали первый прототип сейфа национальному банку, а себе оставили копию! Ну, согласитесь, глупо было бы зарубить курицу, несущую золотые яйца и отдать все этим денежным мешкам из Национального банка! А ученые – ребята умные. Кстати, вы можете ознакомиться с копией прямо сейчас – она ничем не отличается от оригинального прототипа и прекрасно генерирует эквиваленты всех благ, которые можно заполучить в этой жизни!