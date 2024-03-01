Blazing Coins 100
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Обзор Blazing Coins 100

Количество линий
Количество линий: 100
RTP
RTP: 97.11%
Max Win
Max Win: Х2000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Blazing Coins 100

Много лет назад ацтекский бог Пламенутли создал пять волшебных тарелок, в которых вдохнул особую магию, превратившую блюдца в артефакты. Он раздал их верным жрецам, чтобы те получили разные преимущества: долголетие, огненное дыхание, богатство, силу и возможность общаться с высшими силами. Со временем ацтеки наплевали на своих богов по разным причинам, в основном, потому что вымерли, и Пламенутли забрал артефакты. Говорят, что он спрятал их в некоем измерении огня, перед тем как навсегда покинуть мир людей.

Легенда о зачарованных тарелках канула в Лету. Казалось, она вовсе исчезла из людской памяти, и артефакты больше никогда не вернутся в руки людей, но это было не совсем так. В истории человеческой цивилизации неоднократно появлялись обладатели пытливых умов, которые находили древнюю легенду и пытались докопаться до истины.

Первым был король Британии Фицджеральд XII. В анналах истории о нем почти не сохранилось никакой информации, кроме экспедиции в Латинскую Америку. Непонятно какими путями, властелин Британии добрался до легенды о тарелках Пламенутли и отправился на поиски волшебных артефактов. Король погиб где-то в джунглях, так и не найдя зачарованные блюдца. В летописях встречается упоминанием о том, что Фицджеральда XII съел крокодил, но есть мнение, будто это первостатейное вранье, а истинная судьба монарха остается покрыта тайной.

Позже легенда о тарелках великого Пламенутли попалась на глаза итальянскому историку Бартоломео, который обнаружил ее в трудах средневекового алхимика. Автор той книги, поросшей мхом и пылью, писал об открытии портала в некие земли, где хранятся те самые артефакты. Алхимик опытным путем выяснил, что попасть туда можно через портал, который появляется в результате сжигания определенных фруктов и ягод. Легенда показалась Бартоломео забавной, поэтому он упомянул ее в своих мемуарах, которые потом прочитал известный археолог Джонсон. Естественно, он тоже заинтересовался коллекцией артефактов, благодаря которым можно было хорошо пообедать и стать едва ли не полубогом! Впрочем, в магические свойства тарелок, подаренных Пламенутли своим жрецам, он не особенно верил, однако они все равно имели определенную ценность для науки.

И вот наконец о легенде узнал миллионер по имени Смит, которому принадлежали алмазные шахты в Африке. Разумеется, он ознакомился со всей информацией, которую человечеству удалось собрать о наследии Пламенутли. Судя по всему, получалось не важно, где открывать портал в измерение огня, имело значение только то, как это сделать.

Все указывало на необходимость сжечь семь ягод и фруктов то ли сорок, то ли сто раз подряд. Вот только каких именно – на этот вопрос Смит пытался найти ответ опытным путем. Он закупал фрукты и ягоды вагонами, а специально нанятые люди сжигали их, находясь в легком ступоре от той работы, которой им приходилось заниматься. Несмотря на вложение огромных денежных сумм и уймы потраченного времени, Смиту так и не удалось добиться успеха. Но кто его знает, может быть, у вас получится? Говорят, что тарелки Пламенутли как-то связаны с игровыми автоматами и те, кому повезет их увидеть, точно не останутся с пустыми карманами!

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