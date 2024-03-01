Сюжет Blazing Coins 40

Древний ацтекский бог огня, который известен среди своих почитателей как Планемутли, создал пять золотых тарелок, на которых было изображено солнце. Он наделил их магическими свойствами – так красивая посуда превратилась в коллекцию волшебных артефактов! Планемутли раздал их самым верным жрецам, наградив за служение. Позже, когда ацтеки перестали верить в своих богов то ли по причине вымирания, то ли из-за разгула атеизма, создатель волшебных тарелок забрал свои дары и спрятал в измерении огня.

Волшебное блюдечко с зеленой каемочкой наделяло своего обладателя долголетием. Если верить историческим слухам, то ей владел жрец, проживший на этом свете более ста пятидесяти лет. Кто знает, возможно, его жизнь была бы гораздо дольше, но вождь, на чью жену тот пялился самым беспардонным образом, пронзил наглеца копьем. Тут, конечно, волшебная тарелка уже не помогла.

Зачарованное блюдечко с синей каемочкой позволяло своему обладателю общаться с Пламенутли напрямую – никаких ритуалов не требовалось! Более того, по просьбе жреца создатель волшебных тарелок мог обратиться к братьям и сестрам по божественному пантеону, чтобы замолвить словечко за «хорошего человека». Намного позже появилось легендарное блюдечко с голубой каемочкой, однако это артефакт совершенно другого рода и его ценность, честно говоря, сомнительна.

Один из жрецов Пламенутли мог изрыгать огонь и успешно прикидывался богом. Правда, когда соплеменники выяснили, что на самом деле он – всего лишь обычный человек, то ему хорошенько набили морду за бессовестную ложь. Волшебную способность обманщику давало блюдечко с фиолетовой каемочкой.

Другой жрец стал самым сильным человеком в своем племени! Он мог убить льва или буйвола одним ударом. Иногда этот человек развлекал соплеменников, устраивая настоящее побоище! Жрец был невероятно силен, пока однажды кто-то из его завистников не подменил волшебную тарелку обычной. Тот нацепил «артефакт» на шею и пошел убивать ритуального буйвола, однако в итоге закончил свою жизнь на рогах разъяренного животного...

Блюдечко с золотой каемочкой наделяло своего обладателя способностью притягивать всевозможные богатства: драгоценные камни, деньги и др. Жрец, которому оно принадлежало много лет, стал самым богатым ацтеком. Золото и бриллианты текли в его дом рекой.

Пламенутли спрятал свои артефакты в измерении огня и ушел, когда ему перестали поклоняться. Пантеон ацтекских богов давно исчез, однако дела их рук все еще существуют. Говорят, портал в измерение огня можно открыть, если сжечь сорок раз сжечь по семь фруктов и ягод. Вопрос в том, каких именно? Всем желающим добраться до волшебных тарелок бога Пламенутли предстоит выяснить это методом проб и ошибок. Конечно, на этой уйдет не один вагон самых разных фруктов! Впрочем, желающие уже были и им удалось кое-что выяснить – для открытия портала однозначно потребуются арбузы, апельсины, вишня, лимоны и сливы. Каждый раз, когда вы будете сжигать правильную комбинацию, пламя начнет менять цвет.

Конечно, это все слишком сложно и очень долго. Если вы хотите разбогатеть побыстрее, то просто занимайте место за этим слотом и начинайте играть. Мы уверены в том, что вам повезет заработать кучу денег!