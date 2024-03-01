Сюжет Aztec Fire 2

Витликутли много лет служил богам верой и правдой, неся на своих плечах тяжкую долю жреца. Однажды злых духи наслали на него тяжкую болезнь, и он пропустил несколько жертвоприношений – за это покровители смертных отвернулись от нерадивого слуги. Несчастному жрецу пришлось преодолеть долгий путь в храм богини Лилинутли, чтобы заслужить прощение. Теперь он благополучно вернулся домой, надеясь продолжить сакральное служение.

Витликутли смог зажечь огонь в жертвенниках. Когда пламя запылало, он радовался ему как ребенок! Правда, жрецу пока не удавалось услышать богов, но главное, что теперь ему и вправду даровано прощение свыше.

Утром Витликутли проснулся от громкого урчания, раздававшегося неподалеку. Он встал со своего ложа и увидел гигантскую жабу, которая даровала благосостояние. Радости жреца не было предела! В тот же день в храм стало приходить в два раза больше людей и все как один несли щедрые дары. Конечно, это была жертва для богов, но почему бы и их верному слуге не отщипнуть своей кусочек? Обычно высшие силы не против!

На следующее утро Витликутли увидел тукана, который сидел на ветке и громко кричал. Жрец знал, что птица мудрости вернула ему возможность черпать божественные знания, понимать их и использовать по мере необходимости. Это означало готовность богов иди на контакт и передавать свою волю, которую Витликутли мог донести до остальных смертных.

Следующим утром жреца разбудил рык леопарда! Он схватился за копье, надеясь, что оно поможет ему защититься от смертельно опасного хищника. Правда, опасения Витликутли оказались совершенно напрасными – в виде животного к жрецу пожаловал очередной дух, вернувший прощенному слуге утраченную харизму. Конечно же, леопард не стал нападать на Витликутли. С этого дня к жрецу вернулось безграничное уважение со стороны окружающих, включая вождя, который склонял перед ним голову в знак приветствия.

Витликутли снова обрел все утраченные радости жизни. Боги начали говорить со своим верным слугой, а тот передавал их слова соплеменникам. Казалось, жизнь чудесным образом вернулась в свое прежнее русло – оставалось только радоваться и наслаждаться...

Однажды на храм, в котором служил Витликутли, напали хищные звери, одержимые злыми духами. Жрец схватил ритуальное копье, надеясь защитить себя и святилище. Его больше беспокоила собственная судьба, нежели сохранность жертвенников и алтарей, однако богам это знать было совершенно не обязательно. Глядя, как их слуга сражается с нападавшими хищникам, они благословили его, превратив на время в опытного воина. Сам не понимая, как Витликутли убил всех зверей, не получив ни царапины!

В тот самый момент к нему явилась Лилинутли – богиня сообщила жрецу особые слова, с помощью которых можно вызвать с неба синие и желтые заряды, содержащие особую магическую силу. Из огня вылетали духи, сливавшиеся с пламенем, пылавшем на главном жертвеннике храма, усиливая связь святилища с богами. Витликутли поблагодарил богиню и тут же воспользовался подаренным заклинанием, призвав с небес два магических заряда. Да, что тут скажешь, так можно и до какого-нибудь ацтекского бога дорасти, если повезет. Кто его знает, смог ли Витликутли достичь небывалых высот! Но в одно мы уверены точно – вам повезет!