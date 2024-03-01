Сюжет Bone Bonanza

Хуан купил лотерейный билет на деньги, которые остались после завтрака в кафе! Все равно их не хватало даже на самую дешевую сигару, так почему бы не потешить себя мечтой о главном призе! Вечером Хуан пришел домой и включил новости, собираясь узнать, а не причитается ли ему хоть какой-нибудь маломальский выигрыш. И вот ведущий объявил номер билета, по которому можно получить главный приз...

Хуан закричал от радости! Он буквально прыгал по дому, целуя билет, который изменил всю его жизнь. Оставалось только прийти в офис компании, да получить причитающееся вознаграждение. Разумеется, Хуан решил отметить радостное событие с приятелями – они втроем отправились в бар пить текилу! Ох, сколько же было тостов и радостных эмоций за тем столиком, который они заняли…

Когда приятели собирались уходить, Хуан сунул руку в карман и понял, что билет исчез. Вместе с приятелями он искал пропажу по всему заведению, заглядывая в каждый угол. Наконец, они обшарили весь зал… увы, билет так и не нашли.

Один из друзей предложил сходить к заклинательнице, чтобы та спросила у мертвых, где искать пропуск в счастливую жизнь, который Хуан посеял как последний растяпа! Собственно, ничего другого им и не оставалось…

Заклинательница по имени Камилла приняла гостей. Хуан рассказал ей о своей беде, и та согласилась вызвать дух зеленого черепа, который знает обо всем происходящем в мире людей. Для ритуала потребовалась тортилья в форме солнца и бутылка текилы – все это друзья купили в ближайшей забегаловке.

И вот начался ритуал! Камилла начертила на полу круг и начала читать заклинание, потрясая маракасами. Вдруг на полу появился зеленый череп! Гость из другого мира оглядел призывателей, а потом закрыл глаза и открыл рот.

Камилла схватила лепешку и сунула зеленому черепу. Когда тот прожевал угощение, она вылила больше половины бутылки в разверстую пасть. Хорошенько выпив и закусив, зеленый череп громко рыгнул и поинтересовался, чего людям, собственно, надо?

Хуан рассказал о своей беде и попросил узнать, где находится потерявшийся билет. Подумав мгновение, дух ответил, что разноцветную бумажку с номером похитил коварный скелет. Он знал, где искать вора. Друзья попросили его открыть портал в мир духов, чтобы Хуан мог забрать украденное.

Зеленый череп произнес заклинание на непонятном языке, и в воздухе появилась дверь. Хуан с опаской вошел в другой мир. Только он подумал о коварном скелете, как дух тут же очутился рядом! Хозяин билета как следует врезал по костлявой тушке и забрал похищенное обратно.

Хуан вернулся в наш мир. Он показал остальным свой билет и поблагодарил зеленого черепа, хоть тот настоятельно просил не целовать его, а подлить еще текилы. Дух открыл рот, и Камилла вылила ему остатки напитка. Зеленый череп исчез, а все остальные снова пошли отмечать радостное событие – на этот раз возврат украденного билета! Правда, теперь Хуан положил свое сокровище в нагрудный карман. Он едва ли не каждые пять минут проверял, на месте ли билет, а то мало ли подберется какой-нибудь вороватый дух…

Утром Хуан приехал в офис компании, организовавшей лотерею, и получил главный приз. Естественно, Камилла была с ним, потому что не одна здравомыслящая женщина не упустит такого богатого мужчину.