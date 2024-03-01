Сюжет Bill and Coin

Как и любая нормальная пачка денег, Билл родился на ленте печатного станка. Потом его нарезали, перевязали лентой и отвезли в банк, а затем – в кассу одного магазина. Там его, можно сказать, раздели! Ну, то есть, с Билла сорвали ленту и запихнули в кассовый аппарат, прямо в свободную ячейку и прижали держателем. Поначалу Билл не мог даже пошевелиться! Он пытался ворочаться, дергаться и подниматься, но увы. После очередного рывка, механизм держателя щелкнул, и сила нажатия стала гораздо слабее. Устроив небольшую поломку, Билл смог выбраться из кассы!

Пачка денег вылезла на свет божий и понеслась прочь из магазина. К счастью, бегущие банкноты никто не заметил, а не то схватили бы их и припрятали себе или вообще вернули бы обратно в кассу!

Билл вышел на улицу. Пройдя до соседнего перекрестка, он о заглянул в магазин галантереи и прикупил себе отличную шляпу. В пачке было довольно много денег, поэтому чего бы и не гульнуть, позволяя себе немного роскоши?! Собственно, по этой же самой причин Билл заглянул в барбершоп – там ему сделали великолепные усы! Теперь он выглядел как настоящий джентльмен, который мог поразить сердце любой дамы.

Пока Билл сбегал из магазина, а потом занимался своими делами, где-то в другом квартале Коин лежал в кармане чьего-то пиджака уже пару месяцев. Он все ждал, когда его достанут и отдадут вместе с другими монетами, но хозяин почему-то упорно игнорировал наличные. Из-за этой проклятой банковской карты о Коине совсем забыли!

И вот однажды монетка, грустившая в кармане, увидела маленькое пятнышко света. С каждым днем оно становилось все больше! Это был дырка, которая могла стать для Коина настоящим спасением... через неделю он сбежал, протиснувшись в нее, и упал на мостовую. Монетка покатилась, куда глаза глядят!

Коин радовался, видя ботинки, туфельки, собак, кошек, окурки, лежащие на дороги, и другие следы человеческой цивилизации – какими же они казались прекрасными после многих дней, проведенных в темном кармане. И вот настал момент истины: монетка столкнулась с пачкой купюр! Билли и Коин сразу поняли, что судьба свела их вместе не просто так – их буквально тянуло друг к другу! Ну, то есть, они не собирались зажигать радужную лампу и творить всякое непотребство, ни в коем случае... просто они стали друзьями «не разлей вода» и решили продолжить знакомство в баре.

Билл заказал выпивку и угостил своего приятеля. Коин тут же уяснил, что такой друг должен быть у каждого! Он был тысячу раз прав – вряд ли на земле найдется хоть один человек, который откажется от хрустящей пачки «зеленых»!

Билл и Коин решили открыть зал игровых автоматов. Благодаря этим замечательным аппаратам каждый сможет обзавестись деньгами, если повезет. То есть, любой счастливчик имел вполне реальные шансы уйти домой, положив в карман своего заработанного «Билла». Ну а там уж пускай делает с ним все, что только пожелает....

Специально для самых везучих счастливчиков, которые наверняка продали душу дьяволу, Билл и Коин учредили особый приз – самый настоящий алмаз! Конечно, столь щедрая награда появилась не сразу. Сначала ребята как следует раскрутились, и только потом смогли устроить аттракцион неслыханной щедрости для баловней судьбы.

Кстати, возможно вы тоже хотите обзавестись хрустящим «другом», на которого можно купить самые разные блага? В таком случае добро пожаловать в казино Била и Коина! Сыграйте прямо сейчас, и пусть вам повезет!