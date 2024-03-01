Сюжет Pyramid: Quest of Immortality

В один прекрасный день Ра и Анубис сварили студень бессмертия, из которого сделали кристалл первозданной чистоты! Возрадовавшись делу рук своих, они посмотрели на людей и задумались: что будет, если мелкие двуногие пакостники сделают свою жизнь вечной? Да просто кошмар! Впрочем, Ра тут же обнадежил скулящего Анубиса – не все смертные плохие! Среди них встречаются мудрые и добрые люди, которым, пожалуй, можно доверить кристалл. Боги решили оставить источник бессмертия в пирамиде под охраной стражей, которые допустят к нему только самых достойных!

Пятеро бездельников узнали секрет Ра и Анубиса. Искатели кристалла бессмертия снарядили экспедицию к той самой пирамиде, находящейся далеко в пустыне. Он шли целую неделю под палящим солнцем и так измучались, что некоторые даже хотели повернуть назад, впрочем, товарищи тут же пресекли приступ малодушия, отобрав у них верблюдов и предложив двум «нытикам» пойти... ну, пусть будет на все четыре стороны, мы же – культурные люди и не будем осквернять наше маленькое повествование непечатной лексикой.

На шестой день экспедиция добралась до финальной точки пути. Команда путешественников обнаружила ту саму пирамиду, у входа в которую боги оставили свои статуи, однако совсем не позаботились хотя бы о самой хлипкой печати! А, возможно, они просто не думали о том, что кто-то из смертных может забраться в такую даль... короче говоря, пятеро искателей приключений и легкой бесконечной жизни беспрепятственно проникли внутрь.

Пройдя по темному коридору, они услышали громкий скрежет! Обернувшись, они увидели, как каменные плиты сомкнулись, закрыв выход – вот тогда-то бездельники поняли, что боги на самом деле совсем не так просты, как кажется!

Друзья решили быть осторожнее. Стоя у входа в большой зал, все дружно решили отправить кого-то одного на разведку, а то кто его знает, чего ждать от этой чертовой пирамиды!

Путешественник спустился по ступеням, остальные смотрели из-за угла, притаившись. И тут из неоткуда появилась золотая змея, которая громко зашипела! Страж предложил незваному охотнику за кристаллом отгадать загадку или отправиться к предкам, потому что боги запретили отдавать бессмертие тупым.

Ну, бездельник – он на то и есть! Несчастный человек не только не смог отгадать загадку, но даже не запомнил ее, пока змея говорила. Конечно, ответ был не правильным. Страж ужалил недостойного, посмотрел по сторонам, нет ли еще кого рядом, и исчез.

Остальные с опаской направились в следующий зал, попутно оплакивая мертвого товарища, которого пришлось утащить за колонну, чтобы избежать общей деморализации, тем более, дела у охотников за кристаллом, оказалось, шли еще хуже, чем казалось. И вновь история повторилась, правда, на этот раз появился сокол. Страж загадал ему загадку, и тот, конечно, потерпел фиаско. Волшебная птица заклевала его до смерти и исчезла, довольно «курлыкая» и размахивая крыльями.

Остальные уже хотел развернуться обратно, да только кто бы их выпустил! Огромные тяжелые плиты наглухо закрывали проход. Как не старались несчастные, ничего у них не вышло – пришлось возвращаться обратно и продвигаться дальше.

Боги оставили и других стражей: золотую статую фараона, мумию древнеегипетской царицы и священного скарабея. Надо ли говорить, что все бездельники нашли здесь свой конец, а вовсе не кристалл бессмертия? Мораль сей легенды такова: если боги не дали мозгов, то нечего лазать по всяким пирамидам! Впрочем, если вы окажетесь умнее несчастных искателей приключений, то, возможно, вам повезет добраться до великого сокровища, которое Ра и Анубис оставили лишь для самых мудрых!