Cabaret Royal
Видеообзор
DEMO

Обзор Cabaret Royal

Количество линий
Количество линий: 60
RTP
RTP: 96.03%
Max Win
Max Win: X3600
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Cabaret Royal

Каждую пятницу вечером Джеймс садился в свой роскошный автомобиль и ехал в кабаре «Рояль». Ему хотелось как следует отдохнуть после рабочей недели и избавиться от самого разного негатива – это место как нельзя подходило для хорошего вечера!

В Кабаре Рояль работает отличный бар, в котором можно заказать широкий выбор самых разных напитков. Этажом выше находится ресторан. Но все это было неважно, хотя, конечно, бар имел определенное значение и, в целом, все-таки нужен для хорошего отдыха. Главной «изюминкой» кабаре «Рояль», безусловно, является сцена. Каждую неделю на ней появляются дамы, которые готовы порадовать гостей заведения страстными чувственными танцами, обворожительной внешностью и интересными номерами. Здесь выступали сольные исполнители и целые коллективы прекрасных дам, которым аплодировал весь зал. Иногда стоя, особенно мужчины. Конечно, в кабаре приходили и женщины, но основная публика «Рояля» – мужчины всех возрастов, среди которых встречались и молодые юноши, и седовласые старцы.

Бывало, что после исполненного номера девушки спускались с зал, садились за свободные столики и продолжали отдыхать. В основном это были дамы, с которыми у кабаре был заключен контракт на постоянную работу. Некоторым счастливчикам Фортуна улыбалась самой широкой, искренней и неподдельно чистой улыбкой: девушки кокетливо присаживались к ним за столик и дальше знакомство продолжалось, а заканчивалось оно где-нибудь в отеле, если, конечно, чертов везунчик не идиот.

С некоторых пор многих завсегдатаев «Рояля», в том числе и нашего друга Джеймса, объединяла мечта обладать дуэтом, который успешно выступал четвертый месяц подряд – Минди и Синди (по-крайней мере, так их звали для всех) вызывали слюноотделение у самых разных зрителей, которые имели удовольствие присутствовать в зале. В перерывах между номерами красавиц ведущий обычно не появлялся, потому что гости «Рояля» встречали его с крайним неудовольствием. И в самом деле, зачем нужен усатый болтливый парень, когда есть две прекрасные девицы, способные одним своим видом вылечить мужское бессилие?! А тут конферансье вылезает с этим своим «а сейчас, дамы и господа...» – как говорится, да больно он нужен!

Черноволосая Минди волновала сердце Джеймса до глубины души. Она красиво пела и великолепно двигалась, а платья, которые надевала жгучая брюнетка, казалось, были сшиты специально для нее. Блондинка по имени Синди могла очаровать своим голосом какого угодно. Танцевала она тоже весьма неплохо. Частенько в номерах Минди и Синди присутствовала какая-никакая сюжетная составляющая, то есть, это были не просто выступления вроде тех, которые можно созерцать в каком-нибудь варьете, а настоящие мини-спектакли.

Джеймс влюбился сразу в обеих красавиц. Он, будучи одним из множества воздыхателей прекрасного дуэта, надеялся, что ему удастся познакомиться хотя бы с одной из участниц. Сегодня Джеймс хотел встретить девушек после выступления и познакомиться, а там – кто его знает, куда заведет ненавязчивая беседа! Он искренне надеялся на свою удачу. А мы верим в то, что вам тоже повезет сорвать большой куш прямо сейчас!

Провайдер
2 by 2 Gaming
2 by 2 Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker