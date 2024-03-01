Сюжет Cabaret Royal

Каждую пятницу вечером Джеймс садился в свой роскошный автомобиль и ехал в кабаре «Рояль». Ему хотелось как следует отдохнуть после рабочей недели и избавиться от самого разного негатива – это место как нельзя подходило для хорошего вечера!

В Кабаре Рояль работает отличный бар, в котором можно заказать широкий выбор самых разных напитков. Этажом выше находится ресторан. Но все это было неважно, хотя, конечно, бар имел определенное значение и, в целом, все-таки нужен для хорошего отдыха. Главной «изюминкой» кабаре «Рояль», безусловно, является сцена. Каждую неделю на ней появляются дамы, которые готовы порадовать гостей заведения страстными чувственными танцами, обворожительной внешностью и интересными номерами. Здесь выступали сольные исполнители и целые коллективы прекрасных дам, которым аплодировал весь зал. Иногда стоя, особенно мужчины. Конечно, в кабаре приходили и женщины, но основная публика «Рояля» – мужчины всех возрастов, среди которых встречались и молодые юноши, и седовласые старцы.

Бывало, что после исполненного номера девушки спускались с зал, садились за свободные столики и продолжали отдыхать. В основном это были дамы, с которыми у кабаре был заключен контракт на постоянную работу. Некоторым счастливчикам Фортуна улыбалась самой широкой, искренней и неподдельно чистой улыбкой: девушки кокетливо присаживались к ним за столик и дальше знакомство продолжалось, а заканчивалось оно где-нибудь в отеле, если, конечно, чертов везунчик не идиот.

С некоторых пор многих завсегдатаев «Рояля», в том числе и нашего друга Джеймса, объединяла мечта обладать дуэтом, который успешно выступал четвертый месяц подряд – Минди и Синди (по-крайней мере, так их звали для всех) вызывали слюноотделение у самых разных зрителей, которые имели удовольствие присутствовать в зале. В перерывах между номерами красавиц ведущий обычно не появлялся, потому что гости «Рояля» встречали его с крайним неудовольствием. И в самом деле, зачем нужен усатый болтливый парень, когда есть две прекрасные девицы, способные одним своим видом вылечить мужское бессилие?! А тут конферансье вылезает с этим своим «а сейчас, дамы и господа...» – как говорится, да больно он нужен!

Черноволосая Минди волновала сердце Джеймса до глубины души. Она красиво пела и великолепно двигалась, а платья, которые надевала жгучая брюнетка, казалось, были сшиты специально для нее. Блондинка по имени Синди могла очаровать своим голосом какого угодно. Танцевала она тоже весьма неплохо. Частенько в номерах Минди и Синди присутствовала какая-никакая сюжетная составляющая, то есть, это были не просто выступления вроде тех, которые можно созерцать в каком-нибудь варьете, а настоящие мини-спектакли.

Джеймс влюбился сразу в обеих красавиц. Он, будучи одним из множества воздыхателей прекрасного дуэта, надеялся, что ему удастся познакомиться хотя бы с одной из участниц. Сегодня Джеймс хотел встретить девушек после выступления и познакомиться, а там – кто его знает, куда заведет ненавязчивая беседа! Он искренне надеялся на свою удачу. А мы верим в то, что вам тоже повезет сорвать большой куш прямо сейчас!