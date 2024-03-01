Сюжет Coin Up: Hot Fire

Гарольд купил великолепный дом, в котором планировал провести всю оставшуюся жизнь. К тому же банк одобрил ему ипотеку по сниженной ставке – платежи будут максимально выгодными, и это делало его радость еще сильнее! Казалось, новоявленный хозяин великолепного дома просто засияет от счастья!

Внутри и снаружи все было более-менее. Кое-где требовался небольшой ремонт, однако это всего лишь досадные мелочи и уж точно не повод для расстройства. Собственно, поэтому Гарольд и радовался, осматривая свой дом. Ему особенно приглянулся камин в гостиной, справа и слева от которого стояли две статуи чертей высотой около метра. Две фигурки, смотревшие на Гарольда, казалось, чего-то ждали, но, впрочем, это всего лишь статуи и не более того.

Правда, ночью во сне оба черта заявились в спальню хозяина дома – они потребовали растопить камин и накормить их как следует! Проснувшись, Гарольд подумал, что ему приснился дурной сон. На всякий случай он проверил, на месте ли статуи и, разумеется, черти стояли там, где и всегда – у камина. Кстати, Гарольд действительно растопил его, но ничего особенного не произошло. Дрова прогорели, и в камине остались лишь зола, да угли.

Ночью Гарольду снов приснился сон: оба черта снова заявились к нему и требовали еды, схватив за грудки. Он отогнал обоих и выгнал из спальни пинками, а затем проснулся. Конечно, ему захотелось проверить статуи и... оба черта были там же, где и должно. Казалось, ни один из них даже не думал, покидать свое место!

На следующую ночь черти снова явились к Гарольду и началось представление! Приспешники дьявола тыкали в него рогами, кусали и даже умудрились нагадить, требуя еды. Отбиваясь от непрошенных гостей, влезших в его сон, Гарольд все спросил, чего им нужно, и один из чертей ответил, брось в пылающий камин золото, и мы исполним любое желание!

Утром хозяин дома полез в свой сейф, где, помимо денег и драгоценностей, лежало несколько золотых монет. Он логично рассудил, что просто вытащит их из камина, если ничего не произойдет. И вот в топке появились дрова, запылал огонь – Гарольд кинул золотую монетку в пламя и стал ждать...

Не прошло и минуты, как статуи чертей ожили! Один из них сунул лапу в огонь вытащил монету и проверил на зуб, настоящее ли это золото. Одобрительно кивнув рогатому собрату, он бросил денежку обратно в огонь. Монетка исчезла, превратившись в сноп искр, и черти уставились на Гарольда, мол, слушаем тебя!

Чего еще можно просить, находясь в незавидном положении заемщика, вынужденного платить взносы по кредиту за дом? Конечно, погашения ипотеки! Вот Гарольд и попросил. Черти кивнули одновременно, пообещав исполнить все в лучшем виде, а потом исчезли, скрывшись в топке.

На следующий день Гарольду позвонили из банка и поздравили с внесением последнего взноса. Оператор сообщила приятным голоском, что ему всегда рады, как одному из самых надежных клиентов. Обрадованный заемщик уточнил, нет ли ошибки, ведь следующий платеж ему предстояло внести через месяц, и он должен был быть далеко не последним... но девушка заявила, что нет – сегодня пришла вся сумма с процентами, правда, с неизвестного счета, но не имеет значения.

Гарольд не стал слушать лепет дамочки. Он положил трубку и пошел в гостиную, собираясь расцеловать обе статуи. Это просто какое-то чертовское везение – купить хороший дом, да еще и с такими друзьями под боком!