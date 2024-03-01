Сюжет Crystals Digger

В один прекрасный день королева Виоланта проснулась, встала с кровать и направилась к туалетному столику. Мельком взглянув в зеркало, она увидела ее и похолодела! Сначала первая дама королевства подумала, не привиделось ли, и, как следует, протерла глаза. Увы, все было так – у нее на лбу появилась новая морщина!

Королева сникла, едва не забыв о ночном горшке, в который чуть-чуть не наступила. Расстроенная Виоланта позвонила в колокольчик, надеясь, что главная фрейлина сможет ее утешить.

Конечно, королева расстроилась! Появление новой морщинки на августейшем челе означает только одно: волшебный отвар из ландышей, шерсти розовых пони, и ромашек перестал помогать! Разумеется, Виоланта не могла позволить себе превратиться в старуху, потому как это чревато потерей интереса со стороны и фаворитов, без которых жизнь царственной особы станет совсем уж скучной.

Фрейлина успокаивала ее, как могла. Стоило ей случайно обмолвиться о кристалле вечной молодости, как королева оживилась и потребовала подробностей. Фрейлина рассказала ей легенду о волшебном артефакте, который, согласно поверьям, боги оставили где-то глубоко под землей.

Забыв обо все, Виоланта понеслась в королевскую библиотеку. Растолкав спящего архивариуса, она потребовала найти для нее все книги о кристалле вечной молодости и принести в опочивальню.

Через пару часов слуга притащил четыре толстенные книги, покрытые вековой пылью. Ликующая королева забрала фолианты и выставила слугу за дверь, приказав молчать о ее маленькой просьбе.

Виоланта просидела над книгами всю ночь, пытаясь выяснить судьбу кристалла вечной молодости. Сопоставив все известные ей факты, она примерно определила, где теперь должна находиться реликвия.

На следующий же день королева снарядила экспедицию, которая отправилась на поиски того самого места. Разведчики без труда добрались в ту самую долину. Оставалось только начать раскопки...

Виоланта отправила лучших рудокопов королевства, заплатив каждому приличный аванс. Ее царственный супруг, заглянув в казну, пустеющую с каждым днем, было возмутился, но не молодеющая физиономия супруг недвусмысленно намекнула ему, что красота требует жертв.

И так в государственном бюджете завели статью «на стратегические нужды», после чего началось строительство шахты. Если верить древним книгам, а повода упрекнуть их во лжи не было, то копать придется глубоко, возможно, поиски займут несколько лет. Это просто убивала Виоланту – с каждым днем морщин на ее челе становилось все больше, и ожидание казалось просто невыносимым!

Гномы начала копать. Главный диггер, который каждый день въезжал в шахту на вагонетке и хохотал как сумасшедший, регулярно возвращался с докладом о найденных кристаллах. В пещере было очень много драгоценных камней, но, к сожалению, ни один из них не сохранял молодость навечно.

Виоланта удвоила, а потом и утроила награду тому, кто найдет артефакт. Главный диггер вместе с другими гномами стали копать быстрее, но пока им так и не повезло найти артефакт. Вы тоже можете урвать немалую долю награды, обещанной королевой, если поможете шахтерам найти кристалл вечной молодости! Впрочем, на алмазах, рубинах и сапфирах тоже получается хорошо заработать...