Hot Slot: 777 Cash Out

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Джо был садоводом от бога! Он посвятил этому делу всю свою жизнь и добился определенных успехов. Сад сильно разросся и приносил просто колоссальный урожай: виноград, арбузы, сливы, лимоны апельсины и отправляли в хранилище тоннами каждую осень.

Со временем Джо приелось любимое занятие. Конечно, он все еще души не чаял в своем саду, однако внутренний голос подсказывал ему, что пора попробовать что-то новое. Сначала владелец огромного сада подумывал открыть фабрику по производству варения, но проект оказался слишком уж сложным и трудновыполнимым. Это же сколько надо инженеров, технологов и рабочих всех мастей! К тому же потребуются опытные руководители, менеджеры, которые будут искать рынки сбыта и прочие специалисты, без которых существование фабрики будет бессмысленным.

Итак, Джо отказался от предприятия в пользу магазина. Тут все казалось гораздо проще! Он арендовал помещение и позвал рабочих, которые все обустроили внутри, как надо. Затем Джо нанял сотрудников и, казалось бы, можно начинать торговлю…

Магазин проработал ровно два дня. Конечно, Джо ожидал, что его бизнес проживет чуть дольше, да только судьба распорядилась иначе. Первый день прошел отлично: покупателей заходило хоть отбавляй, выручка текла рекой. Все было хорошо, пока в магазин не нагрянули проверяющие!

Первым заявился представитель пожарной инспекции, который оштрафовал Джо на крупную сумму за нехватку огнетушителей. Кроме того, он приостановил работу магазина на неделю и обозвал владельца жадиной.

Следующим пришел инспектор из санэпидемстанции. Разумеется, господин проверяющий нашел кучу нарушений и написал целый список всевозможных проблем. Некоторое время он стоял, вопросительно глядя на Джо, а потом ушел, обозвав того жадиной.

Приходили и другие проверяющие. Каждый из них находил нарушения, называл Джо жадиной и убирался восвояси, состроив недовольную физиономию. После завершения всех проверок работу магазина приостановили на месяц.

Джо, находясь в отчаянии, пожаловался брату, и тот объяснил ему, как надо улаживать проблемы с представителями самых разных инстанций, которые мешают заниматься бизнесом. Оказалось, кодовое слово «жадина» является ключом к решению всех вопросов…

Джо открыл магазин, не дожидаясь завершения срока, на который его работа была приостановлена. В тот же день прибежали представители СЭС, налоговой, «пожарные» и прочие инспекторы. Каждый из них получал небольшой подарок в конверте, после чего вдруг забывал о найденных нарушениях, а потом исчезал, будто бы и вовсе не приходил. Надо сказать, денег пришлось потратить весьма прилично!

И тут до Джо осознал печальный факт – ему нечем платить сотрудникам, которые работали в магазине. Сначала он хотел было взять кредит или попросить отсрочку, но потом понял, что в бизнесе нужно действовать по-умному!

Джо объявил сотрудникам о выдаче зарплаты фруктами – каждый из них получал по 777 товарных единиц. Естественно, многие возмущались, но что поделать, если ты – работник, а не работодатель, который заблаговременно предусмотрел такую возможность в трудовом договоре! Или бери сочную зарплату и радуйся, или проваливай на все четыре стороны…