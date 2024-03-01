Сюжет Diamond Explosion Sweet Love

Джеймс и Белла были отличной парой! Влюбленные познакомились два года назад в одном клубе. Белла пришла туда отдохнуть вместе двумя подругами, а Джеймс заглянул с друзьями, чтобы подцепить какую-нибудь дамочку легкого поведения. Она сидела у барной стойки, ожидая того, кто купит ей коктейль подороже, а он как раз высматривал девочку, которая поможет наполнить вечер и ночь яркими впечатлениями. Это была настоящая любовь с первого взгляда!

С тех пор прошло два года. Приближался день годовщины, и Джеймс ломал голову над тем, что подарить возлюбленной. Кстати, Белла никогда не парилась на счет этого – она всегда дарила своему мужчине трусы и носки, причем одни из самых дешевых. Джеймс порой хотел придушить ее, но, как говорится, любовь зла, полюбишь и козу бессовестную...

На самом деле Джеймс неплохо подготовился – парень решил преподнести возлюбленной несколько подарков! Во-первых, букет тюльпанов, да не простых, а очень редких, которые пришлось заказывать в Нидерландах. Цветочки стоили кучу денег, однако это не остановило Джеймса – он хотел подарить любимой самый лучший букет на свете!

Во-вторых, коробка конфет в форме сердечек. Этот подарок обошелся относительно недорого. По-крайней мере, дешевле, чем букет, доставленный из Амстердама с любовью.

В этот раз Джеймс хотел по-настоящему произвести впечатление! Он решил подарить ей бриллианты. Целую коробку настоящих алмазов. Когда друзья узнали о его планах, они попытались образумить своего приятеля, мол, не треснет ли морда у дамы, которая только и дарит, что трусы, да носки? По их мнению, бриллиантов заслуживала какая-нибудь хорошая девушка, а не какая-то «шаланда» из клуба, в которую Джеймс втюрился по-полной! Но, конечно, все закончилось перепалкой, грозившей превратится в драку, потому что влюбленному Ромео не нравилось, когда его Джульетту сравнивали с женщинами легкого поведения.

Среди алмазов было и кольцо с бриллиантом. Не обручальное, но тоже весьма впечатляющее. Положа руку на сердце, можно сказать, что большинство красавиц предпочли бы именно его, наплевав на символ брачных уз – здоровый бриллиант способен превратить даже прекрасную нимфу в жадную мегеру, тут уж ничего не поделаешь!

И вот наступил тот самый день. Белла пришла домой и бросилась обнимать любимого. Достав из сумочки трусы и носки, она протянула их Джеймсу, произнеся теплые слова.

Возлюбленный проглотил очередной «подарок». Впрочем, он же не мог просто так взять и выбросить все то, что приготовил для Беллы или раздать бедным, словно чертов Робин Гуд! Джеймс все же решил подарить ей цветы, конфеты и бриллианты, которых, по-хорошему, заслуживала сахарная принцесса, но никак не клубная «фея».

Белла пришла в неописуемый восторг! Понюхав цветы, она отложила конфеты к черту, и запустила руки в бриллианты. Найдя кольцо с огромным алмазом, Белла сразу нацепила его на палец и разглядывала минуты две, капая слюнями на пол. Остальные бриллианты ей тоже понравились просто до безумия.

И тут у Джеймса на душе заскребли кошки. Впервые за два года он засомневался в чувствах Беллы, более того, ему начало казаться, будто в словах его друзей есть определенная доля истины... впрочем, это быстро прошло. Как говорится, любовь зла, полюбишь и козу!