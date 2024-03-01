Сюжет Legend of Dragon Wins Doublemax

Сотни лет королевство Монтеаль не знало бед! Воинственные соседи и не думали совать сюда носа, зная, что сильная армия его быстрехонько укоротит. Чума и холера перестали быть чем-то страшным – благодаря стараниям алхимиков, которые создали особые целебные отвары, их лечили быстрее, чем простуду. Земля давала обильные урожаи каждый год. Техника и наука в Монтеале развивались семимильными шагами, постоянно радуя добрых людей результатами прогресса. Однажды на этот рай свалилась беда – откуда ни возьмись прилетел дракон!

Чудовище сжигало деревни и города адским пламенем, вырывавшимся из его пасти, ни оставляя в живых никого. Монстр летел к королевскому дворцу, чтобы узурпировать власть, уничтожив законного правителя. Дворцовая стража встретила захватчика огнем из пушек, баллист, сотен луков и арбалетов, надеясь отправить дракона прямиком в ад. Но ну тут-то было! Казалось, толстую шкуру огнедышащего чудовища не способно пробить ни одно оружие! Даже снаряды пушек отскакивали от дракона, словно тот был каменным до мозга костей, что уж говорить о стрелах и арбалетных болтах...

Чудовище уничтожило во дворце всех людей, способных держать в руках оружие, включая самого повелителя. Покопавшись в груде обожженных тел, дракон достал корону, принадлежавшую его величеству. Нацепив на голову символ власти, узурпатор провозгласил себя единогласным правителем Монтеаля.

Дракон рассчитывал на легкую «коронацию», однако люди отказались присягать ему на верность и признавать законным властелином. Народ побежал из столицы, куда глаза глядят. Благородные лорды вместе со своими армиями двинули освобождать столицу, но все попытки герцогов, графов и прочих милордов оказались тщетны.

Дракон понял, что властвовать людьми не выйдет. Недовольно порычав, чудовище поправило сверкающую корону на голове и улетело. Правда, ненадолго – через несколько дней монстр вернулся, чтобы сжигать города, деревни, села и всячески портить жизнь людям, которые отказались признавать его свои королем. Отбивая очередную атаку крылатой беды, защитникам удалось выяснить, что дракону можно причинить урон только магией. Впрочем, и тот оказался для чудовищного создания незначительным... вот если бы кто-то мог сразиться с ним зачарованным оружием и сразить в ближнем бою!

Лучшие маги королевства устроили совет, на котором решили отправить следом за драконом хорошего воина с зачарованным оружием. Они были готовы наделить любое оружие волшебными свойствами, какое только пожелает избранный. Охотников сразиться с драконом лицом к морде оказалось немного – собственно, только благородный сэр Викидас и никого более.

Маги зачаровали оружие отважного рыцаря и благословили его отправиться в путь по следам дракона. Сэр Викидас вскочил на коня и поскакал, надеясь в скором времени снискать славу и имя легенды, сразившей огромного и ужасного дракона.

Отважный рыцарь выследил чудовище, обосновавшееся в горах на востоке Монтеаля. Оставалось только выждать удобный момент и напасть! А может быть лучше подкрасться и сделать все быстро? Но кто же не заметит ассасина в латах? Только глухой, а дракон слышит просто великолепно... пока сэр Викидас раздумывает над тем, как поступить, вы можете прямо сейчас отправиться в мир, где смелые герои побеждают зловещих драконов и хорошо заработать, если повезет!