Сюжет The Wild Wings of Phoenix

Нун-Коатль был одним из самых верных жрецов Вицли-Муцли – могущественного бога солнца. Однажды он поднимался в святилище вместе с любимой женой, которая помогала ему проводить особые ритуалы. Алтарь находился высоко-высоко! Идти до него было долго-долго – никак не меньше двух тысяч ступенек.



Когда они прошли добрую половину пути, жена Нун-Коатля оступилась и полетела вниз! Падала она тоже долго-долго... и так до самой первой ступеньки. Любимая супруга жреца сломала все, что только могла, а потом еще и умерла, чем несказанно расстроила мужа, которому к тому же пришлось снова спускаться, потом подниматься к алтарю... эх, если бы боги послали хоть кому-нибудь из народа майя идею изобрести лифт! Но, увы, высшие силы были немилосердны.



Нун-Коатль, казалось бы, благополучно похоронил жену, но потом откопал, решив, что погорячился. Ему в голову пришла интересная мысль: для начала стоило бы обратиться в Вицли-Муцли – возможно, могущественный бог поможет верному слуге и воскресит супругу!



Убрав тело в дом, пока никто не видит, Нун-Коатль отправился к алтарю. Он шагал по ступенькам, смотря под ноги с предельным вниманием! Потому что будет очень досадно повторить судьбу любимой...



Добравшись наверх, жрец приготовил алтарь. Чудо произошло: воззвав к Вицли-Муцли, он получился ответ! Правда, разобрать, что промямлило божество, было очень сложно. Нун-Коатль только понял одно – без крыльев феникса не обойтись!



Вицли-Муцли исчез, оставив жрецу пищу для размышлений. Тот взывал еще, надеясь узнать подробности, однако божество больше не откликалось на призывы.



Расстроенный Нун-Коатль вернулся домой. Он вспоминал тарабарщину Вицли-Муцли и пытался понять, причем тут крылья феникса? К тому же, где найти эту самую птицу? Это же не курица, не голубь с индейкой, которых полно в любом дворе...



Обуреваемый мрачными мыслями жрец уснул. Утром он вышел из дома, собираясь удовлетворить зов мочевого пузыря, который просто невозможно игнорировать, и нашел возле крыльца светящееся перо. Сделав свои дела, Нун-Коатль изучил находку – она излучала магический свет и горела едва заметным пламенем, которое совершенно не обжигало. Возможно, это и есть волшебное перо из крыльев феникса, однако как эта птица могла оказаться здесь... да не важно! По всей видимости, постарался сам Вицли-Муцли, который решил отблагодарить жреца за годы служения!



Нун-Коатль вернулся домой, собираясь поразмыслить над происходящим. Теперь в его распоряжении имелась не только мертвая жена, то и волшебное перо, которое, предположительно, выпало из крыльев феникса.



Жрец поводил магической находкой над телом покойной, но, увы, ничего не произошло. Он стал молиться и совершил ритуальный танец – все это мертвую супругу также не впечатлило. Несколько часов Нун-Коатль старался и так, и этак, однако все его усилия оказались напрасными – любимая и не думала оживать.



Устав, обессилевший жрец сел на кровать и воткнул перо жене в то место, на котором она при жизни сидела. И тут случилось чудо! Перо разлетелось на тысячи искр, а покойница ожила! Нун-Коатль, не веря своим глазам, восславил Вицли-Муцли и смиренно попросил того говорить чуть-чуть разборчивее, потому что если бы он поработал над дикцией, то его слуге не пришлось бы скакать над трупом до полудня. Впрочем, главное, что все хорошо закончилось!