Сюжет Egypt King 2

Многие тысячи лет назад Египтом правили короли. Никаких фараонов тогда еще не было. Это уже потом появились священные наместники Ра, которые получили власть свыше! А за много лет до первого фараона правителей выбирали люди. Обычно кандидатов в короли было несколько. Трон доставался тому претенденту, который наберет самое большое количество голосов. Участвовать в выборах короля могли все свободные, совершеннолетние и дееспособные жители Египта.

Надо сказать, люди часто поступали не очень-то и мудро – они наивно верили обещаниям, о которых кандидаты в повелители сразу же забывали, едва усаживали седалище на трон. Короли страдали самыми разными пороками! Один казнил всех направо и налево, будучи кровожадным тираном, другой повышал налоги каждый год, одержимый своей жадностью, а третий... в общем, кто только не носил корону Египта – коррупционеры, извращенцы, безбожники, подлецы, самодуры и прочие премилые люди.

Всех предыдущих правителей переплюнул тот, который стал последним – его величество Теджеб Волшебный занимался магией и якшался с темными силами. В конце концов его друзья из преисподней настолько обнаглели, что попытались убедить короля уничтожить святилища Ра и других богов, благоволивших к людям. Теджеб Волшебный согласился, посчитав, что все прекрасно проживут и без устаревшего пантеона – зачем нужны те, кто находится черт знает где, когда настоящие друзья рода человеческого тут?! Стоит только зарезать козла, начертить кровью убитого животного пентаграмму, прошептать волшебные слова – вот и все, они уже здесь!

Разумеется, Амон Ра узнал о планах дерзкого смертного, возомнившего себя Сет знает кем! Почесав священную бороду, отец всех богов позвал Гора и Анубиса – он приказал им свергнуть Теджеба Волшебного с трона, а затем наказать по всей строгости!

Боги тотчас отправились в мир смертных выполнять поучение Ра. Они прибыли во дворец, превратившись в тени, и обрели плоть лишь в покоях короля. Надо сказать, Теджеб Волшебный был очень удивлен, лицезрев детей Ра воочию. Он хотел покаяться и отказаться от уничтожения святилищ верховного бога, но, увы, от запоздалого раскаяния мало толка. Гор и Анубис вытянули душу короля из тела, а затем отправили ее в царство Сета на вечные страдания.

На следующий день сам Ра снизошел с небес к жителям Египта! Отец всех богов выбрал достойного человека среди дворцовых вельмож и назначил его фараоном. Великий Ра отменил титул короля, призвав остальных навсегда позабыть о нем.

Фараона короновали, а короля похоронили далеко в пустыне, оставив все принадлежащие ему магические побрякушки в пирамиде, которая ушла в песок за один день. Но исчезнувшая гробница все еще не найдена...

Археолог Гарри Сэмюэлс мечтает отыскать сокровища Теджеба Волшебного, которые стоят миллионы долларов! Кто знает, возможно, среди них действительно найдутся волшебные штучки, содержащие особую силу магии. В любом случае у Гарри есть карта и он знает, где находится та самая гробница, правда, ему нужен толковые напарник. Если вы тоже хотите заполучить сокровища последнего короля Египта, то отправляйтесь в археологическую экспедицию прямо сейчас!