Сюжет Fruity Megaways

Апельсин не верил в загробный мир. Всю свою сознательную жизнь он придерживался атеистических взглядов, согласно которым мысль о существовании всяких там «адов» и «раев» является просто несусветной чушью. Апельсин искренне верил в то, что после смерти он превратится в перегной. А если повезет, то его косточки падут в благодатную почву, из них пробьются ростки, которые будут развиваться, несмотря на разные превратности судьбы, и в конце концов превратятся в деревья. Разумеется, они дадут урожай – множество других апельсинов!

Наш герой жил долго и многое повидал за свою жизнь. Но вот время пришло: сначала его сорвали, потом отвезли на какой-то склад, а оттуда доставили в магазин вместе с другими собратьями. Позже его схватили чьи-то руки, бросили в пакет и все – достали его уже дома, чтобы положить в вазу, наполненную конфетами и другими фруктами.

Только апельсин познакомился с остальными, как к нему потянулись пять толстых потных пальцев! Они держали его, пока другая «пятерня» сдирала оранжевую шкуру. Апельсин беззвучно вопил, надеясь, что этот кошмар вот-вот прекратится, но не тут-то было – через мгновение несчастного разорвали на дольки, которые отправили в черную бездну рта одну за другой. Увидев с десяток гнилых зубов, дробивших нежную мякоть словно зловещие машины, он пролетел в желудок и плюхнулся в лужу какой-то отравы, которая разъедала его мякоть, не оставляя ни шанса на выживание. Дальше сознание покинуло апельсин навсегда – страдалец благополучно умер, а позже его переваренные останки попали в кишечник. О судьбе, постигшей их далее, наверное, лучше умолчать, однако ничего хорошего с ними больше не происходило наверняка, а косточки в итоге упали не на благодатную почву, а оказались в канализации.

Апельсин очнулся в прекрасном месте, где светило солнце. Кругом были только фрукты и ягоды – никаких признаков людей! В этом месте стоял идеальный климат с подходящей температурой и влажностью.

Апельсин встретил зеленое яблоко, беседовавшее со сливами. Он поинтересовался у них, куда это его занесло и ответ его очень удивил – оказалось убежденный атеист попал во фруктовый рай! Кого здесь только не было: клубника, виноград, малина и даже стаканчик фреша. Как последнего занесло в этом место – вообще загадка на миллион долларов! Впрочем, фреш ведь готовят из фруктов и ягод...

Спустившись с горы по тропинке, апельсин увидел озеро, в котором нежились двое бананов. На берегах лежали ягоды. Посреди озера плавали две половинки яблока – видимо, их съели целиком, и боги были настолько милостивыми, что решили взять в рай обе дольки.

Апельсин познакомился с киви, с гроздью малины и другими обитателям удивительного места. И да, его надежды полностью оправдались – во фруктовом рае не существовало людей!

А потом вновь прибывший обитатель цитрусового Эдема встретил апельсинку! Ее красота могла заставить созреть любого... они полюбили друг друга с первого взгляда. И дальше началась апельсиновая лав-стори – мы не будем ее рассказывать, потому как это могут прочитать малыши, которым не положено много знать о взаимоотношениях пестиков и тычинок.

Просто знайте, что каждый фрукт, съеденный вами, отправляется в рай. Не стоит переживать о них – наворачивайте за обе щеки и не думайте о последствиях!