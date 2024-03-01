Fruityliner Joker
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Обзор Fruityliner Joker

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X596
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Fruityliner Joker

Друзья Питера обучались ремеслу своих отцов. Один его приятель в будущем должен был стать кузнецом, другой – пекарем, третий – сапожником... в общем, будущее их было предопределено заранее. И только Питеру судьба предоставила шанс выбрать себе дорогу в жизни: его папаша – известный в городе пьяница, ничему не собирался учить своего отпрыска. Ну вот, собственно, поэтому парень и вырос бездельником. Единственное, что Питер умел делать хорошо, так это смешить людей. Но что делать с этим талантом? Разве что друзей развлекать, да самого себя...

И вот отец Питера умер: папаша в очередной раз ушел в странствие по волшебному миру делирия, но на этот раз он не вернулся. Несчастного пьяницу похоронили за счет городского муниципалитета, и его сын остался совершенно один. Теперь до Питера дошло, что ему следовало найти себе какое-нибудь место в жизни еще вчера!

Парню ничего больше не оставалось, кроме как наняться в подмастерья за еду, кров над головой и самое малое жалование. Сначала он пошел к сапожнику, жившему неподалеку. Мастер согласился обучить парня нехитрому ремеслу. Показав подмастерью азы ремонта обуви, он поручил ему прибить подошву. Питер справился с заданием на удивление быстро, и сапожник надел башмаки... а потом заорал так, что его наверняка слышали даже на соседних улицах!

Оказалось, ученик неправильно прибил гвоздики. Мастер прогнал бестолкового подмастерья, из-за которого ему теперь придется хромать никак не меньше недели. Расстроенный Питер отправился к пекарю, и тот согласился взять его к себе учеником.

Первые дни подмастерье учился всем премудростям нового ремесла, выполняя простые задачи. Казалось, у него все получалось, не в пример тому, как пошло дело у сапожника! И все бы ничего, но черт дернул Питера разжечь огонь посильнее, да подержать хлеб в печи подольше, чтобы румяные булки стали черными, как ночь. Ему показалось, что это будет забавно...

А вот пекарь так не думал! Он сразу подсчитал, сколько теста ушло псу под хвост из-за глупой шутки чертового мальчишки! Питер вылетел из пекарни, прихватив с собой знатный пинок под зад.

Парень направился в дом кузнеца, сокрушаясь об отсутствии у булочника чувства юмора. Поразмыслив, он решил больше не шутить подобным образом.

Кузнец согласился взять Питера в ученики. Ох и тяжким же оказалось его ремесло! Измучившись за несколько дней, Питер сам сбежал из кузни, которая напоминала миниатюрный ад: черные рожи в саже, невыносимая жара, дым, огонь, искры... для полноты картины не хватало только дьявола с трезубцем, который будет тыкать грешников в прыщавый зад!

Удрученный Питер шагал по улице, пока не встретил повозку бродячих артистов. Двое ругались на всю улицу: один пытался объяснить другому, что шута у них больше нет, а значит нужно придумывать другой сценарий, но тот упорно отказывался, заявляя, мол, и так сойдет! Казалось, сами боги велели Питеру продемонстрировать свои способности и умение смешить других.

Двое прекратили спорить, наблюдая за кривлянием парня, и увидели в нем идеальную замену коллеге, покинувшему труппу. Они пригласили его сыграть в спектакле небольшую, но очень важную роль, без которой весь сюжет лишался смысла. Питера загримировали и тот прекрасно справился с заданием, перевоплотившись в шута! Хорошо, что искания будущего актера закончились, и ему удалось найти место в жизни!

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