Сюжет Gold Nuggets

Кульман закрыл книгу и задумчиво склонился над картой, погрузившись в размышления. Если верить учебнику «Археология для тупых», который он только что читал, то копать следовало именно здесь! Это самое место Кульман отметил маркером, поставив красный крест. Скорее всего, король Вильгельм XXI проходил со своим войском по дороге, пролегавшей возле Волчьей ямы – высокой горы, которая упоминалась в трудах ученых и имела весьма богатую историю. Наверняка его величество что-нибудь обронил! Да и остальные участники того самого похода тоже просто обязаны были потерять самые разные вещицы. А значит, копать следовало именно у Волчьей ямы. Если вы не улавливаете взаимосвязь и логику в выводах Кульмана, то обязательно прочтите учебник «Археология для тупых» и тогда вам все станет ясно!

Пришло время собирать экспедицию. Кульман с нетерпением ждал, когда рабочие, махая лопатами, обнаружат что-нибудь принадлежащее Вильгельму XXI, например, корону или ночной горшок, украшенный бриллиантами. И тогда он станет знаменитым археологом, и утрет нос своему папаше, который никогда не верил в сына, называя его глупцом. Даже в последний день своей жизни старик горько сокрушался, лежа на смертном одре, дескать, сынуля, бестолочь, растратит все наследство, которое ему достанется...

Кульман так и не успел доказать отцу, что он вовсе не идиот. Впрочем, ему хотелось сделать это даже после смерти папаши – именно поэтому сын, не подававший надежд ни единого дня в своей жизни, решил показать старику, на что способен!

Кульман раскопал историю про короля Вильгельма XXI в библиотеке, прошерстив раздел фэнтези в секции с художественной литературой. Все же знают, что в книгах не врут, и наш герой тоже был в курсе прописной истины! Кульману оставалось только собрать экспедицию и отправиться в бой за признание отца. Пусть и посмертное. Хотя, возможно, папа будущего светила археологии сейчас лежал и разлагался, а черви, заползшие в его гроб, радостно наблюдали за процессом гниения, ожидая, когда мешок костей дойдет до лучшей кондиции... в общем, отцу сейчас не до проблем сына, определенно.

Кульман нанял компанию негров, потому что в книжках американских классиков они постоянно упоминались как рабы, а значит, им привычно пахать по полной, то есть, махать лопатой и кайлом. Хитрые труженики хлопковых полей запросили немалую цену! А потом еще и предложили увеличить оговоренную сумму вдвое, если белый хозяин хочет, чтобы они работали в два раза лучше. Кульман удесятерил цену, на которую договаривались изначально – пускай вкалывают как следует! Лишившись дара речи в самом лучшем для них смысле, негры согласились участвовать в археологической авантюре, энергично закивав.

Кульман нанял и другой персонал, руководствуясь своим любимым учебником. Раскопки начались строго по графику. Все нанятые сотрудники увлеченно выполняли свои обязанности, поскольку каждому удалось «выбить» у нанимателя более чем солидный гонорар.

Через несколько дней рабочие нашли золотые самородки и бриллианты. Кульман несколько расстроился, что все обнаруженное ими, не имело никакого отношения к королю Вильгельму XXI, однако золотоносная жила и залежи бриллиантов тоже сойдут за утешительный приз. Ну, что тут скажешь – дуракам везет! Пусть и вам сопутствует удача. Нет, нет, мы не сравниваем вас с Кульманом! Просто к тем, кто готов рискнуть, Фортуна, порой, очень благосклонна и может подарить джекпот с легкой руки...