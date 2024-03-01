Grand Express Diamond Class
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Обзор Grand Express Diamond Class

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 96.88%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Grand Express Diamond Class

Поезд Гранд-экспресс бриллиантового класса – это настоящее произведение искусства! Помимо комфортабельных купе, в нем есть все, что нужно для отдыха леди и джентльменов. Разумеется, состоятельных и никак иначе! А всяким беднякам из среднего класса и прочим бродягам путь заказан даже на крышу!

Джейкоб и Кейт решили прокатиться на поезде для белых людей, рассчитывая хорошенько нагреть руки. Конечно, он был джентльменом, а она – леди, но, скорее, с большой дороги, чем благородными. Сладкая парочка зарабатывала на жизнь кражами. Впрочем, иногда в них включалась творческая жилка, которая толкает преступников на мошенничество, и сейчас они решили совместить оба ремесла и получить большой профит!

В Гранд-экспресс парочка села исключительно ради кольца миссис Сьюлтон – дама известная своим состоянием, оставшимся после покойного мужа, носила на пальце миллионы долларов в буквальном смысле! Она ехала то ли по делам, то ли в гости или просто путешествовала в одиночестве. Впрочем, Джейкоба и Кейт такие мелочи не волновали – их интересовало только эксклюзивное колечко, которое вполне могло обеспечить безбедную старость двум героям с большой дороги.

Прикинувшись светскими людьми, криминальная парочка вошла в вагон для досуга, в котором джентльмены играли в вист, а леди обсуждали дела насущные, вроде живописи, косметики, новинок модных домов и прочие нюансы, имеющие архиважное значение для жен миллионеров. Кейт заняла место за роялем, и начала поигрывать классиков, удивляя собравшихся своими навыками игры на этом чудесном инструменте. Джейкоб тем временем занял место у барной стойки, делая вид, будто бы вообще не имеет никакого отношения к красавице, играющей Бетховена.

На самом деле Кейт плевать хотела на классиков – на всех вместе и каждого в отдельности, чего нельзя сказать о миссис Сьюлтон, млеющей от разного рода увертюр, написанных великими композиторами. Через некоторое время ценительница прекрасного появилась в зале, чтобы послушать великолепную игру, и тут Джейкоб взял ее в оборот.

Заказав два бокала мартини, джентльмен подкатил шары к разомлевшей миссис Сьюлтон, которая, прямо скажем, не пользовалась бешенным спросом у мужчин – всему виной излишняя полнота и склонность к радикальному феминизму, отпугивающая самцов всех мастей, как ладан черта. Конечно, Джейкоб свое дело знал! Уже через час миссис Сьюлтон была готова на все и сама потащила ухажера в купе, плюнув на Бетховена и прочих классиков, которых играла Кейт, ругаясь про себя, как грузчик, потому как пальцы ее, честно говоря, уже устали.

Между тем мисс Сьюлтон, втолкнувшая в купе страстного кавалера, вовсе не заметила исчезновения кольца с ее пальца. А потом и джентльмен испарился, сославшись на острое желание посетить уборную. Мисси Сьюлтон, летавшая на крыльях любви, заметила пропажу только через пару остановок. Естественно, она сначала ринулась в уборную, потом в зал досуга и побежала к охране, когда, наконец, поняла, что сладкой булочкой ее называли корысти ради, и чувства тут совершенно не при чем!

Тем временем Джейкоб и Кейт пересели на другой поезд. Они искренне радовались своей удаче: соблазнитель миссис Сьюлтон мысленно пересчитывал миллионы, которые удастся выручить за украденное кольцо, а Кейт благодарила покойную матушку за курс музыкальной школы. Прокатитесь в Гранд-экспрессе и, возможно, вам тоже повезет хорошо заработать!

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