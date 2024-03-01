Gravity Bonanza
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Обзор Gravity Bonanza

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 96.09%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Gravity Bonanza

Сотрудники международной космической станции «Сатурниум» были настоящими профессионалами в своей области! Именно здесь собрались одни из великих умов планеты земля. Каждый день они занимались наукой, а кое-кто засиживался и ночью, надеясь совершить очередное открытие, которое изменит ход истории. Например, профессор Кларк, исследовавший обогащенный тринитроуран, проводил все свое время в лаборатории, прерываясь исключительно ради сна и вкусного обеда. Он не мог отказать себе лишний раз полакомиться японской кухней…

Надо сказать, за последние дни профессор сильно вымотался. Его так сильно клонило в сон, что ему лишь чудом удавалось бодрствовать на рабочем месте. Запустив нейтринный колаэдр в десятый раз подряд, он собирался запротоколировать полученные данные и пойти пообедать со спокойной душой. Закончив научные дела, профессор Кларк ушел в столовую, чтобы немного позаботиться о любимом чреве, которое громко урчало, требуя чего-нибудь вкусненького.

Съев гамбургер и роллы, светило науки вдруг вспомнил, что нейтринный колаэдр по-прежнему работает… Он вскочил со стула и побежал обратно в лабораторию, обливаясь потом, однако умная мысль пришла в ученую голову слишком поздно…

На МКС «Сатурниум» произошел взрыв небывалой силы! Только благодаря новейшим система безопасности половина космической станции сохранилась практически в целости и сохранности. Конечно, на Земле были в курсе произошедшего и сразу выслали спасательный корабль, чтобы забрать выживших от греха подальше.

Естественно, профессор ни в чем не сознался. А доказать его вину не представлялось возможным, потому что в лаборатории отсутствовали камеры, а от аппаратуры, которую ученый любитель суши использовал для записи опытов, осталось только воспоминание. Впрочем, начальство на Земле куда больше волновала текущая ситуация в космосе, чем поиски виновных…

В результате распада тринитроурана радиоактивные молекулы вступили в реакцию со всем, что попалось под руку, в том числе и с блюдами японской кухни, которые непонятно как оказались в другой части МКС. Впрочем, эту загадку объяснить гораздо проще, чем кажется: профессор Кларк, побежав из столовой интуитивно схватил тарелку, а потом выронил ее, когда космическую станцию тряхнуло взрывом.

На орбите Земли образовалось кольцо с низкой гравитацией, вокруг которого летали самые разные небесные тела. Помимо осколков астероидов, здесь также присутствовали частицы гамбургера, суши, роллов и других блюд, которые увеличились до огромных размеров. Получилось очень интересное подобие планетарной системы…

В любом случае это безобразие было просто необходимо ликвидировать с помощью локальных управляемых черных дыр и взрывчатки. В центре космических исследований все подготовили, оставалось только найти астронавта, способного устранить образовавшееся кольцо. В качестве добровольца вызвался сам виновник – профессор Кларк был готов послужить миру, космосу и науки, тем более, он же сам и заварил эту кашу! Конечно, у него огромный багаж научного опыта и знаний, однако недостаточно практики в условиях открытого космоса. Будет очень хорошо, если вы поможете ему удалить с земной орбиты все лишнее!

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