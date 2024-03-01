Сюжет Xmas Drop

Ох, ну и ночка выдалась! Сказать, что Санта устал, так это еще очень мягко! Он тихонько погонял оленей и ехал домой, мечтая раздеться, принять ванну, выпить полстакана виски и плюхнуться на кровать.

Наконец Рудольф и компания домчали до дома. Пока Санта ехал, его не покидало чувство, будто бы он что-то забыл! И тут ему в голову словно ударила молния! Санта полез в мешок из-под подарков, в котором лежал органайзер – на одной из страниц осталась строчка с именем Бетти. Ну, конечно, кто бы мог подумать!

Старый дурень забыл о подарке для малышки Бетти! А ведь она написала такое письмо, над которым Санта плакал часа два. Потом он показал причину своих слез эльфам, и те начали рыдать, обливаясь крокодильими слезами. Казалось бы, кто заслуживает рождественского подарка больше маленькой Бетти?! Даже Хуан, который в этом году перестал продавать наркотики, и Джо, завязавший с убийством зверюшек ради просмотров в интернете – ребятки, безусловно, молодцы, но какого черта...

Санта хотел сейчас же помчаться к Бетти, но уже наступило утро. У него сердце разрывалось при виде маленькой девочки, которая спешит к елке, ожидая увидеть там плюшевого мишку – вместо подарка ее ждало лишь старое доброе «нифига»... ну, может быть, Санты и не было рядом, однако все это представилось ему предельно живо. И совесть после этого обозвала старика козлом, и непечатным словом, что, в определенной степени, было справедливо.

Санта собирался подарить Бетти ее мишку уже следующей ночью. Впрочем, совесть подсказывала ему мысль о компенсации за испорченное Рождество, которую маленькая девочка справедливо заслужила. Правда, все подарки были розданы... кроме резервного сюрприза – Санта и сам уже не помнил, что лежало в этой упаковке. Открывать, презент он, конечно же, не стал, потому как это, мягко говоря, неприлично.

Помимо запасного подарка, Санта положил в мешок мишку. Ну а потом решил собрать то, что осталось: конфетную трость, волшебный носок, и игрушечную елочку. Честно говоря, этого всего было маловато для компенсации испорченного праздника! Санта порылся в закромах и отыскал золотой колокольчик. То есть, это была не просто игрушка, а еще и ювелирное изделие, которое стоило немалых денег. Оставалось только дождаться ночи... ну что ж поделать, не было у Санты лицензии на езду на волшебных санях среди бела дня! К тому же тогда придется как-то объяснять Бетти и ее родителям причину своего появления, оправдываться, краснеть, выслушивать, какой он чудак через букву «м» – все это довольно неприятно, поэтому определенно стоило дождаться, когда на небе взойдет луна и загорятся звезды.

Наступила ночь. Санта кинул в сани мешок, стегнул оленей и поехал в гости к Бетти. Вскоре он остановился над крышей дома, в котором жила девочка. Санта кое-как пролез через печную трубу, оставил мешок у елки, под которой наверняка рыдала Бетти, получив свое «нифига», а потом вылез обратно наверх.

Возница стегнул оленей, и сани полетели обратно в Лапландию. Все очень радовались тому, что Санты получилось худо-бедно реабилитироваться. Так что если вы не найдете подарок под елкой, то не беспокойтесь – он обязательно там появится не сегодня, так завтра! Просто, видимо, старый дурень опять забыл...