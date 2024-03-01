Dark Summoning
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Обзор Dark Summoning

Количество линий
Количество линий: 24
RTP
RTP: 94.34%
Max Win
Max Win: X10666
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Dark Summoning

Сивилу нечем было платить за дом, который был куплен в кредит. Приближалось время очередного взноса, однако жизнь иногда выкидывает крайне неприятные фокусы, и вот сейчас она снова сделала малоприятный финт ушами – у хозяина не было ни доллара. А просрочек он уже допустил... в общем, ровно столько, чтобы кредиторы могли выгнать его, а дом продать в счет погашения долга.

А где еще найти такой?! Старенький повидавший виды двухэтажный особняк, находившийся недалеко от скалистого побережья, казался лакомым кусочком каждому риелтору, несмотря на определенную ветхость. Ходили слухи, будто в этом доме когда-то жил чернокнижник, который не то бесов вызывал, не то приносил жертвы дьяволу. Сивил лишь улыбался сомнительным россказням, пока не покопался на чердаке, а потом он нашел пещеру на побережье...

Дома новый хозяин нашел целые сундуки книг по черной магии. Судя по тому, что Сивилу удалось разобрать, это были какие-то оккультные записи о призыве самых разных существ. А в пещере на побережье он обнаружил алтарь, на котором сохранились надписи на латыни, странные знаки и символы.

Сидя со словарем, новый хозяин дома кое-как разобрал заклинание призыва невидимого духа, приносящего золото и забирающего взамен что-нибудь на ту же самую сумму. Шутки ради Сивил попросил принести ему сундук монет, потом горько рассмеялся и пошел в рабочий кабинет думать над тем, где взять деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами.

На следующее утро в камине появился небольшой деревянный ящик, наполненный золотыми монетами. Радости Сивила не было предела, несмотря на неожиданную хромоту, которая появилась без каких-либо предпосылок.

Должник рассчитался с кредиторами, хотя те уже и не думали увидеть свои денежки до продажи дома. Более того, у него осталось прилично золота, которого вполне могло хватить на долгие годы безбедной жизни. Сивил пытался исцелить ногу, обивая пороги самых разных клиник, но врачи лишь разводили руками, мол, мы бы и рады полечить вас за ваши денежки, однако медицина тут бессильна...

С тех пор он больше не смеялся над сплетнями о бывшем хозяине дома. Сивил изучал одну книгу за другой, погружаясь в пучины черной магии призыва, которые казались бесконечными, словно бездна. Ему до смерти хотелось попробовать себя в роли оккультиста...

И Сивил сделал два простейших обряда в той самой пещере! Сначала он вызвал ворона, а потом огромного мотылька, появлявшегося после захода солнца. Существа наполняли его тело магической энергией, которая требовалась для проведения ритуалов.

С тех пор Сивил сделал много обрядов! Каких только существ ему не доводилось призывать – некоторые из них были разумны и даже мудрым, например, Самаэль. Сивил точно не знал, кто это, то ли черт, то ли мертвец или просто дух из другого мира, иногда заглядывающий в измерение живых. Самаэль обучал его магии. Именно он показал ему, как вызывать Адора – темную сущность, напоминающую рогатого демона и способную убить любого врага из плоти и крови, если тот не имеет магической защиты.

Теперь Сивил знает много всего интересного! Возможно, он поделится этим с вами, например, расскажет, какое заклинание нужно прочесть, чтобы сорвать банк.

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