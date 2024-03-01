Сюжет Chaos Crew 2

Пару лет назад профессора Плимуса уволили из института нейрохирургии за сомнительные опыты, которые к тому же не дали никакого ощутимого результата, кроме разве что нескольких десятков безумцев и горы судебных исков. Впрочем, непризнанный гений решил продолжить работу в подвале заброшенной фабрики. Рядом ошивалось множество бездомных и пьяниц, из которых получались отличные подопытные. Наконец-то никто не мешал профессору помочь людям увидеть проявления хаоса, которые скрыты от человеческих глаз...

К сожалению, исследователь топтался на месте и никак не мог продвинуться вперед. «Добровольцы» по-прежнему видели галлюцинации, сходили с ума и превращались в «овощей», которые теперь частенько встречались неподалеку от заброшенной фабрики. Профессор отпускал пациентов, становившихся бесполезными, не опасаясь огласки – кто будет воспринимать всерьез болтовню пьяниц и бродяг, которые съехали с катушек? Кроме того, большинству «выписанных» пациентов было не до разговоров – им бы избавиться от галлюцинаций, следовавших за ними по пятам.

Изменив несколько компонентов в инъекциях, профессор, наконец, продвинулся вперед. Пациентам являлись менее агрессивные образы, и они начали вести себя более адекватно. Исследователь человеческого разума просил их нарисовать то, что они видят: сердце, цифру восемь, игральные кости, алмазы и другие странные вещи, скрытые от большинства людей – подопытные нацарапали свои видения, как смогли. Разумеется, физиономии кота и черепа никуда не исчезли, однако они уже не стремились нападать.

Исследования продолжались и профессору удалось добиться определенного успеха. Некоторые «подопытные кролики» увидели у кота человеческое тело, а красноглазый череп превратился в смерть, сжимавшую в руке косу – иногда она доставала из-под балахона балончик с краской и рисовала разные знаки, если хотела что-то сообщить. Кот не выказывал никакой склонности к общению тем или иным способом – он просто смотрел и иногда злобно щелкал зубами, постукивая битой по земле. Профессор никак не мог понять, что это за создания и какие цели они преследуют, однако он знал наверняка – эти двое появляются неспроста!

Через некоторое время пациенты начали видеть странную дверь, подле которой лежало несколько алмазов. Рядом стояли кот и череп, которые то ли приглашали войти, то ли наоборот не впускали посторонних. Однажды профессор обнаружил в кармане у «добровольца» драгоценный камень, который, по его словам, лежал у той самой двери.

После этого случая Плимус решился на эксперимент с собственным участием, логично рассудив, что наука бессмертна, а камешки надо поскорее прибрать! Он делал себе инъекции, пропускал электрические импульсы через мозг и прошел все стадии галлюцинаций, прежде чем увидел дверь, о которой говорили подопытные. Конечно, смерть и кот стояли на месте, не обращая внимания на драгоценные камни, валяющиеся под ногами.

Профессор Плимус подобрал алмазы. Рассовав по карманам найденное добро, он попытался открыть дверь, но смерть тут же приставила косу к его горлу, а кот занес биту, тонко намекая, что профессор явно не относится к числу тех, кому разрешено заглянуть внутрь.

Плимус вовремя ретировался. Он решил прекратить опыты на какое-то время, и пытался придумать, как прошмыгнуть мимо стражей. Впрочем, это все потом – главное, что теперь он сказочно богат и денег ему хватит на всю оставшуюся жизнь!