Chaos Crew
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Обзор Chaos Crew

Количество линий
Количество линий: 15
RTP
RTP: 96.3%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Chaos Crew

Профессора Плимуса уволили из института нейрохирургии самым бессовестным образом, несмотря на годы плодотворной работы. В документах фигурировала стандартная формулировка, однако на самом деле все было не совсем так! Исследования профессора, как бы это сказать, вышли из-под контроля...

Будучи известным светилом науки, он без труда выбил наверху гранд для своих опытов. Профессор Плимус искренне верил в то, что проявления хаоса находятся рядом, однако человеческий мозг не способен усвоить информацию, поступающую через глазной нерв. Проще говоря, форма, в которой существует источник зла, не поддается восприятию из-за сигма-гена, присутствующего в ДНК людей. Короче говоря, это наука, а не табуретка, поэтому объяснить просто не получится!

Профессор пытался извлечь сигма-ген, чтобы люди смогли воспринимать всю информацию, поступающую в мозг через глазной нерв. Добровольцы нашлись очень быстро, благо институтский гранд позволял выделять большие суммы, а многие люди готовы хоть душу продать, не то что стать подопытным кроликом, если, конечно, предложить им хорошие деньги. Ну и, разумеется, пообещать отсутствие осложнений. С большой вероятностью.

Но у подопытных начались проблемы: большинство пациентов жаловались на выраженные галлюцинации, которые, говоря по-научному, сильно снижали качество жизни. А по факту – просто сводили людей с ума, медленно, но верно.

Пациент № 1 жаловался на странных насекомых, которые постоянно летали рядом и кусали время от времени. По словам добровольца, они выглядели как бабочки, у которых вместо головы был череп, отдаленно напоминающий человеческий. Насекомые появлялись когда угодно без какой-либо видимой причины.

Пациент № 2 видел черепа в самых разных местах, начиная от окон собственного дома и заканчивая стенами в общественном туалете. В конце концов он не смог больше есть любимые яблоки – каждый огрызок превращался в жуткую физиономию, пялившуюся на него пустыми глазницами.

У других пациентов тоже начались подобные проблемы. Тем не менее, опыты продолжались. Но галлюцинации усиливались: многие добровольцы стали видеть агрессивный череп, «сверливший» их горящими красными глазами, и злющего кота, который так и норовил вцепиться в лицо.

Наверху в институте узнали о последствиях исследований профессора Плимуса. К опытам отнеслись скептически, и потребовали прекратить научный балаган, который профессор устроил ради возможности видеть скрытое от человеческих глаз. Ну а потом на институт посыпался ворох судебных исков от родственников обезумевших пациентов...

Кое-как бурю удалось замять. Правда, профессора уволили к чертовой бабушке, запретив когда-либо приближаться к миру нейрохирургии. Но профессора Плимус был не из тех, кто просто так сдается...

За городом он нашел заброшенную фабрику, которая пустовала много лет. Проникнув в местные подвалы, профессор обустроил лабораторию. Связи в мире науки позволили ему раздобыть оборудование, необходимое для исследований. Оставалось дело за малым – найти добровольцев и продолжать работу, не беспокоясь о помехах в лице бюрократов, сидящих наверху, которые ни черта не понимают в науке!

В качестве подопытных кроликов светило нейрохирургии использовал бездомных и прочих маргиналов. Стоило угостить несчастного бомжа пивом с хорошей дозой снотворного и все – вот вам еще один доброволец! Теперь, когда профессору никто не мешает, у него наверняка получится уничтожить проклятый сигма-ген и научить людей видеть хаос во всех его проявлениях...

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