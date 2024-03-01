Сюжет Densho

Кундо был настоящим самураем! Он любил свою катану больше, чем женщин и саке. Каждое утро Кундо ходил к озеру любоваться восходом солнца, которое согревало его теплыми лучами и придавало сил на целый день.

В одно прекрасное утро он вдоволь насладился рассветом и отправился домой. У моста Кундо встретил красавицу Нуки, в которую влюбился с первого взгляда. Некоторое время они встречались тайком, проверяя свои чувства на прочность.

Нуки долго откладывала разговор с отцом. Красавица хранила интрижку втайне, пока ее не выдал живот, который красноречиво говорил о том, что у нее есть возлюбленный и скоро будет ребенок. Отец Нуки пожелал узнать, из-за кого ему предстоит стать дедушкой. Вот так он встретился с Кундо…

Возлюбленный Нуки осмелился просить руку и сердце, однако отец не спешил давать согласие на брак. Он рассказал влюбленному самураю о традиции, записанной его предками: каждый, мужчина, возжелавший стать мужем женщины из их рода, должен пройти испытание!

И тут Кундо услышал легенду о Хуноби – злом духе, который обитает на вершине вулкана Сюкоку. Каждый, кто поднимется на его вершину, должен сразиться с этим созданием и показать свою силу! Разумеется, на словах каждый самурай мог быть как Лев Толстой, а на деле не стоить и пыли с рисовых зерен, поэтому в доказательство своего подвига Кундо должен был принести цветок синего лотоса, который растет только на вершине Сюкоку и нигде более. Разумеется, возлюбленный согласился – что еще ему оставалось делать?

Кундо отправился к вершине Сюкоку до восхода солнца. Проходя мимо реки, он увидел цаплю и посчитал это хорошим знаком. У подножья Сюкоку ему повстречалась сова, сидящая на ветке огромного дерева. Кундо спросил у мудрой птицы, как ему победить Хуноби, и та ответила, мол, глупо человеку драться с демоном – лучше подумать головой и выиграть бой! Произнеся эти слова, сова залезла в дупло и попросила больше не беспокоить ее по пустякам.

Кундо проверил острие своего меча и отправился к вершине. Он долго думал над сказанным совой, пытаясь понять суть подсказки, которую ему дала мудрая птица. Самурай понимал, что вступить в бой придется, но рассчитывать нужно не на силу и ловкость, а скорее на гибкость ума…

Тем временем Кундо почти достиг вершины вулкана. Он увидел человека, сидящего у самого края вулкана, и сжимавшего в руках длинный и острый меч, который, наверняка, пропитался кровью сотен, если не тысяч славных воинов. Кундо определенно не хотел быть в их числе…

Наш герой вспомнил слова совы и понял, как надо действовать! Разбежавшись, что было сил, он пнул сидящего человека, который только и успел обернуться, да изрыгнуть проклятие вместе с пламенем! К счастью, это действительно было воплощение Хуноби, а не случайный созерцатель, иначе досада Кундо не знала бы предела…

Демон упал в жерло вулкана и сгорел в лаве, издав громкий крик! Воин, проявивший мудрость, быстро отыскал цветок синего лотоса, который позже вручил отцу Нуки. Тот оказался очень доволен победой Кундо!

Отец красавицы дал согласие на брак, заявив, что готов отдать дочь только в руки того самурая, который умеет пользоваться головой – такова традиция древнего рода! Дело в том, что ни один смертный не способен победить Хуноби в честном бою, и только умный воин поймет, как с ним справиться…