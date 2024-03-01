Blade Master
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Обзор Blade Master

Количество линий
Количество линий: 19
RTP
RTP: 96.12%
Max Win
Max Win: X13000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Blade Master

Более ста лет назад орки основали королевство Рогария, захватив Северные горы и предгорья, которые раньше принадлежали людям. Увы, последние не смогли противостоять зеленокожим и были вынуждены оставить собственные земли врагу. Впрочем, орки остановились, решив не совать носа в глубь королевства людей – одно дело захватить предгорья, и совсем другое – развязать большую войну, которая неизвестно чем закончится!

Люди тоже не могли выбить врага из Северных гор. Королевство орков было самой настоящей язвой на теле всего человечества! Ну, по-крайней мере, так думал повелитель людей – его величество Роланд IV, который мечтал заставить зеленокожих убраться куда-нибудь подальше, например, в адское пекло!

Однажды разведка донесла королю о турнире «Мастер меча», который орки проходил в Рогарии каждые пять лет. В награду верховный повелитель зеленокожих исполнял одно желание победителя. Согласно закону орков, мастер меча имел право просить все, что угодно, а король не мог отказать ему ни под каким предлогом. Узнав это, Роланд IV решился на дерзкий маневр: он хотел отправить на турнир одного из лучших воинов и, если тот победит, то тогда орки уберутся хотя бы из предгорий! А Северные горы – да шут с ними, все равно они практически непроходимы для людей...

Роланд IV объявил о своем намерении и пригласил доблестных рыцарей, готовых участвовать в турнире орков. Победителю, который сможет заставить орков убраться из предгорий, король пообещал горы золота, почем и славу. Увы, желающих отправиться в осиное гнездо нашлось немного.

Среди откликнувшихся на зов короля сэр Артур оказался одним из самых могущественных воинов! Ему довелось участвовать в трех воинах, и убить целое море самых разных противников, в том числе и орков. Сэр Артур снова был готов послужить на благо королевства. Ну и, разумеется, обещанные горы золота тоже сыграли далеко не последнюю роль в его самоотверженности.

Сэр Артур и двое спутников отправились в Рогарию. На границе их встретили стражи, которые едва не умерли со смеху, когда услышали, зачем явились люди. Воину Роланда IV пришлось показать, чего он стоит и вызывать одного орка на честный поединок. Конечно, тот не мог отказаться – это дело чести! Не прошло и минуты, как сэр Артур разрубил зеленокожего напополам! Удивленные стражи согласились пропустить людей через границу, однако с условием: их сразу доставят к королю и, если тот соблаговолит, то позволит чужакам участвовать в великом турнире.

Повелитель орков был неприятно удивлен, когда узнал, как погиб страж. Казалось, теперь сами боги велели отомстить за смерть славного воина! Помимо сэра Артура, в турнире участвовали еще четыре воина. Каждый из них носил особую боевую раскраску, помогавшую выделиться на фоне толпы.

Синий орк сражался коротким мечом и щитом. Большинство его соплеменников игнорировали защиту, однако этот воин был искренне уверен в том, что лучше бить чуть-чуть слабее, но оставаться живым даже в самых опасных ситуациях, а умереть с честью – всегда успеется!

Желтый орк сражался двуручным мечом и носил тяжелые доспехи, украшенные шипами. Это был могучий противник, лишенный страха и рассудка. Фиолетовый орк дрался огромной дубиной, а зеленый, носивший капюшон, владел основами шаманизма и использовал не только меч, но еще и магию.

Поддержите сэра Артура, ему предстоит непростой бой! Но он должен победить во что бы то ни стало, иначе вместо золотых гор ему достанется место на кладбище...

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