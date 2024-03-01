Hot Slot 777 Cash Out Halloween Edition
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Обзор Hot Slot 777 Cash Out Halloween Edition

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.12%
Max Win
Max Win: X1500
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Hot Slot 777 Cash Out Halloween Edition

Курт давненько не был в гостях у папы. А следовало бы заглянуть к старику! Нет, если бы надо было съездить домой к отцу, обнять его и просто поговорить о том, как дела, то никаких проблем – Курт очень любил родителей! Но пару лет назад его старик переехал на кладбище.

Наконец Курт разобрался с делами и собирался навестить могилу отца прямо сегодня – в ночь, когда все вокруг праздную Хэллоуин. Есть мнение, будто бы это не самое подходящее время для визитов на кладбище, но кто в двадцать первом веке будет верить в суеверную чушь...

Курт приехал на погост. Он прошел через калитку и оказался за оградой в царстве памятников и крестов, которое освещала бледная луна – все вокруг казалось ну очень зловещим! Впрочем, Курт знал – это лишь иллюзия, влияние киношных штампов и атмосфера чертового Хэллоуина, то есть, здравомыслящему человеку нечего бояться.

Сын быстро отыскал могилу отца, возложил цветы и мысленно побеседовал с одним из самых близких людей в своей жизни. Конечно, он знал, что папа его не слышит, но от внутреннего монолога ему становилось проще принять тяжелую утрату. Закончив разговор, Курт направился к выходу, правда, он пошел другим путем – ну просто парень решил прогуляться и подумать о своем в спокойной кладбищенской обстановке!

И тут до его ушей донесся крик! Пожалуй, единственная живая душа на кладбище поспешила на помощь и увидела скелета, прыгающего в вырытой могиле! Курт, громко вскрикнул, но скелет тотчас начал его успокаивать, мол, я не по твою душу, мне надо просто вылезти и погулять последнюю ночь – упал, видишь, в темноте чужой могилы не заметил...

В общем нечисть, попавшая в беду, оказалась на редкость убедительной. К тому же скелет пообещал приятный сюрприз, если ему удастся выбраться наружу. Курт немного пришел в себя и помог костлявому вылезти, до сих пор не веря в происходящее.

Скелет поблагодарил спасителя низким поклоном. Взяв костлявыми пальцами хэллоуинскую тыкву, стоявшую у ближайшей могилы, он что-то прошептал, а потом рассказал Курту, что тот должен делать. Одарив спасителя жуткой улыбкой, скелет побежал по своим делам.

Шокированный Курт принес тыкву домой. Он вставил в нее горящие свечи и направил запылавшие глаза на стену, ожидая увидеть обещанное чудо. И скелет не соврал! В стене появилась дверь, за которой начиналась лестница, ведущая вниз.

Курт перекрестился второй раз в жизни. Он спускался по ступенькам, пока не оказался у двери, над которой была прибита табличка с надписью «Гостинцы сатаны». Курт осторожно вошел внутрь и увидел полки, заставленные фруктами и открытые кассовые аппараты, набитые денежными купюрами.

Апельсины, лимоны и другие дары сады сверкали, словно драгоценности. И тут до Курта дошло – это никакие не фрукты! Они сделаны из драгоценных камней и каждый из них стоит целое состояние!

Он собрал все, что нашел на полках и напихал полные карманы денег. Теперь нужно было бежать обратно, пока магия не иссякла! А то можно закончить как тот скелет, лежащий в углу, который, очевидно, не успел выбраться.

Курт успел вернуться в последний момент! Дверь, появившаяся в стене, исчезла и, казалось, ее там никогда и не было. Кстати, вы тоже можете заглянуть в эту комнату – просто нажмите кнопку и забирайте все, что найдете!

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