Сюжет Axe of Fortune

Князь города Мельгирд умер. Наследника у него не было, поэтому вместо правителя осталась супруга Хельга. Стоило только ей похоронить почившего мужа, как на ее руку, сердце и трон сразу же сыскались десятки претендентов. Хельга не стала никого выбирать – она просто объявила турнир, по результатам которого будет выбран сильнейший воин, достойный занять место покойного князя.

Битвы продолжались две недели. Наконец остались двое сильнейших, которые никак не могли одолеть друг друга! Первого звали Гудред – опытный воин, умудренный сединами, а второго – Альрик, который был ловчее и быстрее своего противника. Сражение продолжалось почти весь день, пока оба претендента на трон окончательно не вымотались.

Хельга приказала остановить битву. Воины сражались настолько хорошо, что она даже заинтересовалась ими, как мужчинами. Правда, согласно законам севера, она могла выбрать только одного. Хельга придумала испытание: пусть воины принесут ей золотую секиру удачи – кто сумеет раздобыть артефакт, тот и займет трон Мельгирда.

Претенденты на сердце самой завидной женщины города и на княжеский титул отправились отдыхать. Перед сложным путешествием просто необходимо набраться сил! Тем более, они так вымотались, что едва передвигали ноги...

Ночью Альрику приснился ворон, сидевший на дереве и громко каркающий – вероятно, это был Один, предвещающий ему победу в новом испытании! А, может быть, и смерть на поле боя, кто его знает...

Гудреду не снилось ничего. Он просто встал на рассвете и отправился в путь, взяв с собой верный клинок и щит, на котором изображено священное дерево Игдрасиль. Гудред ушел в горы на запад. Когда Альрик готовы был отправляться в путь, его проводили на восток.

Говорят, топор удачи дарит своему обладателю просто дьявольское везение! У волшебной секиры обоюдоострое лезвие, на котором выгравированы руны. Древко топора украшено драгоценными камнями, блестящими на солнце. Зачарованное лезвие способно пробить даже самую крепкую броню с одного удара. Говорят топор удачи создал сам Локи, который собирался преподнести его Тору, однако тот отверг это оружие, выбрав молот. Сын Одина любовно называл его Мельнир. Впрочем, молот Тора тоже сделал Локи, поэтому без сюрпризов не обошлось, но это уже совсем другая история...

Через пару дней Альрик нашел пещеру, в которой поселился огромный тролль, охранявший сокровища. К счастью, хозяин этого места спал, похрапывая, и изрыгал рулады нечленораздельных звуков. Воин увидел тот самый топор удачи, воткнутый в кучу золотых монет. Он попытался стянуть его и убраться по-тихому, но тролль проснулся – огромное чудовище вскочило и бросилось на незваного гостя, осмелившегося посягнуть на сокровища!

Завязалась жестокая битва! Они дрались едва ли не целый час, пока тролль не пропустил колющий удар мечом – Альрик попал ему прямо в глаз и достал аж до самого мозга! После такого единственным уделом чудовища была мгновенная смерть.

Победитель забрал секиру удачи и набил полные карманы драгоценных камней. Выйдя из пещеры, Альрик направился обратно в Мельгирд, правда, через несколько шагов он упал, сраженный стрелой, выпущенной из лука Гудреда, который всё это время следил за своим конкурентом. Он и не надеялся найти легендарный топор удачи, однако точно знал, что если убрать другого претендента на трон, то Хельге будет попросту не из кого выбирать. Ну а раз Альрику еще и удалось найти секиру, то в таком случае сам Один велел Гудреду притворить свой план в действие, а потом забрать легендарное оружие себе и явиться в город за лаврами победителя! А Альрик пусть преспокойно догнивает где-нибудь в пещере вместе с убитым троллем...