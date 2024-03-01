Hot Wild Pepper
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Обзор Hot Wild Pepper

Количество линий
Количество линий: 100
RTP
RTP: 95.59%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Hot Wild Pepper

Жил-был парфюмер по имени Трулье, которого прекрасно знал весь город. Знатные дамы и господа выстраивались к нему в очередь за великолепными ароматами, которые сводили с ума! Трулье предлагал клиентам большой выбор духов и одеколонов, созданных по секретным формулам, одни из которых достались ему в наследство от отца, а другие он разработал сам, проведя множество опытов в своей лаборатории. Благодаря духам известного парфюмера даже непривлекательные дамы, страдающие излишним весом, легко находили себе кавалеров. А мужчины, чьим уделом было лишь одиночество, несмотря на деньги и прочие регалии, находили себе великолепных женщин. Трулье обожали и благодарили от всей души! Он нем прекрасно отзывались герцоги, графы, бароны, верховные лорды, их жены, дочери, сыновья – ну что тут скажешь, хорошие духи нужны всем...

Слава о мастерстве Трулье дошла до короля Фредерика III, который просто обожал хороший парфюм. Его величество вызвал гения ароматов во дворец и поручил тому изготовить особые духи, от которые кружится голова, и сознание уносится на вершины блаженства с первого вдоха! При всей своей власти и богатстве Фредерик III не мог очаровать ни одну женщину. Конечно, на правах короля он брал любую без лишних слов, но увы, ни о какой любви и страсти в таком случае было и речи.

Разумеется, повелителю это не нравилось. Прослышав о чудесах, которые творят духи великого Трулье, его величество решил действовать хитростью, воздействуя на обоняние прекрасных дам. Парфюмер был наслышан о проблемах короля, однако, будучи человеком умным, не подал виду. Он лишь поклонился повелителю и пообещал сделать такие духи, от которых женщины будут валиться к ногам первого мужчины страны. Разумеется, преисполненные страсти, а не от дурного запаха, ни в коем случае!

Трулье удалился из дворца и уже прикинул несколько формул, пока доехал до дома. Наиболее подходящими ему показались те, в которых присутствовали фрукты и ягоды в самых разных пропорциях. На следующий день парфюмер смешал несколько благоухающих композиций и проверил их на своем соседе. Естественно, с позволения последнего. Увы, но женщины того почему-то не облепили, словно мухи повидло. Более того, сосед вызывал у прекрасных дам совершенно обыденную реакцию, правда, некоторые особы все же принюхивались к приятному запаху и заглядывались на незнакомца. Только вот король требовал, скажем так, более выраженного эффекта...

Трулье долго экспериментировал с составом и понял в чем проблема – в химической цепочке не хватало последнего звена, благодаря которому можно было провести реакцию как надо и добиться тотального очарования всего прекрасного пола! Правда, вещество это содержалось лишь в жгучем перце, являющимся весьма специфическим компонентом. Впрочем, какая разница, если королю нужно всеобщее желание, а вовсе не восхищение чудным ароматом!

Трулье закончил работу, провел испытания, завершившиеся успешно, и представил духи Фредерику III. Король с радостью вырвал флакон из рук парфюмера, попрыскал себя и побежал покорять женские сердца! За эту работу Трулье поставили памятник. Ну и наградили парфюмера так, что ему хватило на всю оставшуюся жизнь. Но кто его знает, возможно, вы станете еще богаче, если повезет!

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