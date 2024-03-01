Сюжет J-Pop

Правительство Сладкой страны проводило эксперименты, которые должны были помочь решить проблему с уменьшающейся численностью населения. Дело в том, что кондитерские изделия лишены органов размножения, а механизм почкования в них не предусмотрен изначально. К сожалению, население Сладкой страны постепенно уменьшалось: то мухи унесут пару крошек, то опять эти пухлые пальцы влезут в жизнь добропорядочной общественности, да украдут парочку граждан! Говорят, похищенные исчезали в огромной черной бездне под названием рот. А дальше – лучше и не знать, иначе потом не уснуть, ей-богу...

Правительство потребовало у местных магов принять в программе самое что ни на есть активное участие! Волшебники колдовали как могли, пытаясь сделать из конфет разумные сладости, которые могли бы стать полноценными членами общества. Правда, пока у них выходили только бездушные или, в крайнем случае, безмозглые создания – они просто лежали и ждали своего часа, когда появятся рука, протянет зловещие пальцы и заберет их в черную бездну рта.

И вот один из магов догадался воспользоваться сахаром! Наконец произошло чудо – волшебникам удалось создать четыре мармеладки, которые казались вполне разумными. Конечно, следовало проверить, насколько те умны и стоит ли вообще праздновать победу – может, они еще тупее мифических двуногих гигантов, которых называют людьми! Впрочем, это, наверняка просто сказка, хоть некоторые и утверждают, что зловещие пухлые пальцы как-то с ними связаны...

Оказалось, мармеладки просто обожают музыкальные инструменты! Фиолетовый все время что-то настукивал, и когда увидел барабанную установку, сразу нашел свое место в жизни. Желтый просто обожал нажимать на кнопки – в конце концов он добрался до синтезатора и начал играть так, словно был рожден именно для этого занятия!

Синему дали в руки электрогитару – все получилось! У него отлично звучали даже самые сложные композиции, над которыми остальные «потели» долгими месяцами.

А вот у Красного начались проблемы – казалось, он совершенно не умеет играть. Ему давали попробовать все, начиная от пианино и заканчивая балалайкой и треугольником. Увы, музыкант из Красного получился так себе. И тут один из магов наступил ему на ногу! Мармеладка запела так, что даже искушенные ценители вокала бросили свои дела и стояли, заслушавшись. Красный пел просто божественно...

Мармеладкам помогли создать музыкальную группу, обеспечив всем необходимым для концертов. Разумные сладости, созданные магическим способом, должны были выступить перед организаторами программы чуть менее чем через неделю. Впрочем, оставшегося времени гениям от мира музыки хватило, чтобы выучить солидный репертуар. Коллектив выбрал направление POP, ориентированное на широкую аудиторию, чтобы понравиться всем без исключения.

Концерт состоялся в назначенный день, и группу ждал оглушительный успех! Коллектив мармеладок выступал под названием J-Pop, которое непонятно откуда появилось, однако устроило абсолютно всех участников группы.

Правительство убедилось в успешном завершении программы и поставило процесс на конвейер – маги колдовали едва ли не круглые сутки, создавая новых членов сладкого общества. Наконец проблема снижения роста населения была решена, причем не какими-то там хитрыми путями, а просто по мановению волшебной палочки!