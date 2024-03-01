Сюжет Lovely Lady

Фред до смерти любил покер! Каждый раз, когда он оказывался за игровым столом, весь остальной мир переставал существовать, оставаясь где-то там за пределами клуба. К сожалению, он частенько проигрывал, и это несколько портило удовольствие от любимой игры.

Однажды Фред взял с собой клевер, надеясь, что волшебный «четырехлистник» исправит ситуацию. Увы, в этот день он проиграл все подчистую. Оказалось, магическая сила клевера несколько преувеличена – никакого от него толка, честно говоря!

В следующий раз Фред не спешил в клуб, решив сначала заглянуть в магазинчик волшебных товаров. Продавец навешал незадачливому игроку лапши на уши, убедив купить магический шар, который помогает абсолютно во всем. Разжившись волшебным артефактом, Фред загадал желание и отправился играть. Разумеется, потерял все без остатка! Магический шар отправился на помойку как бесполезная побрякушка.

Наш герой не оставлял надежду поймать птицу удачи за хвост! В один прекрасный день ему под руку подвернулась копилка – маленькая фарфоровая хрюшка, в которую складывают мелочь. Фред «нафаршировал» ее монетами, как следует! Деньги у свиньи валились сами знаете откуда в прямом смысле. Ее обладатель отправился в клуб и... проиграл все, увы и ах! Проклятая свинья была разбита, деньги изъяты, осколки выброшены. Как выяснилась, поросята не имеют никакого отношения к госпоже Удаче.

На следующий день Фред пошел охотиться на божью коровку. Разумеется, не на любую, а с одинаковым количеством точек на обоих крыльях! Говорят, если такой загадать желание, то она улетит и донесет просьбу создателю, который обязательно ее исполнит.

Фред лазил по зарослям лопухов и полыни целых три часа! Наконец, поиски той самой божьей коровки увенчались успехом – он посадил ее к себе на руку, загадал желание сорвать банк, и насекомое благополучное улетело. Ловец крылатой вестницы преспокойно отправился в клуб сыграть в покер. Видимо, божью коровку по пути к создателю склевала какая-то птица – просьба Фреда не дошла до адресата, и он опять проиграл все, что было в карманах.

Тем не менее, наш герой продолжал свои попытки обрести везение! Он где-то услышал, что мухомор приносит удачу – это ли не сигнал к действию для идиота?! Фред отправился в лес, собираясь выбрать хороший гриб, способный привлечь переменчивую Фортуну. Когда он нашел такой красивый мухомор, который было жалко пнуть, из кустов вылезли волки, собиравшиеся как следует позавтракать. Хорошо, тот успел сорвать трофей и выбежал на полянку, где сидели двое охотников – только ружья спасли отчаянного грибника от печальной участи волчьей еды!

Вечером Фред пошел играть покер, запихав мухомор в карман. Надо ли говорить, что все свои денежки он спустил без остатка...

Оставалась только подкова! Фред купил ее у кузнеца и снова отправился в клуб. Разумеется, он опять не состоялся как покерист. Выйдя из клуба, Фред достал подкову из кармана и швырнул, куда подальше, громко выругавшись из-за проклятого невезения.

Символ удачи прилетел прямо в лоб красавице, которая проходила мимо. Девушка упала на землю, лишившись чувств. Фред скорее поспешил к ней и помог прийти в себя, умолчав о том, кто на самом деле кинул подкову. Когда девушка открыла глаза, между ними сразу пробежала та самая искра. Как говорится, не везет в картах – повезет в любви! Возможно, вам тоже улыбнется счастье!