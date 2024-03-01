Сюжет Lucky Fish

В один прекрасный день морской царь объявил конкурс красоты среди подданных. Морской конек выплыл на дворцовый балкон и зачитал указ повелителя во всеуслышание, чтобы все желающие пришли в назначенный день и показали себя всему подводному миру. Надо сказать, претендентов на титулы «Мисс Морское дно» и «Мистер Морское дно» было хоть отбавляй! И вот пришел тот день, когда жюри, возглавляемое морским царем, было готово взглянуть на жителей подводного мира и выбрать самых красивых!

Первой выступила морская звезда, которая прошлась по подиуму туда-сюда и кратко рассказала о себе любимой. Ее сочные полные губы и полоски на лучах покорили всех! Многие члены жюри были готовы отдать ей первое место, но, согласно правилам конкурса, остальные участники тоже имели право показать себя во всей красе.

Следующими выступили рыбки. Разноцветные малыши всегда плавали стайкой. Это были очень красивые создания! Правда, регламент конкурса запрещал групповое участие на одной позиции. К сожалению, рыбок пришлось дисквалифицировать. Хотя все вместе они имели внушительные шансы на победу.

Осьминог тоже решил побороться за титул! Позитивный парень с великолепными присосками и очень длинными щупальцами сразу расположил к себе всех членов жюри. Следом выступил краб, однако он ощутимо уступал в размерах предыдущему участнику.

И вот появилась золотая рыбка! Ее улыбка могла свести с ума кого угодно! Чешуя рыбки отливала золотом. Хвост, плавники, большие добрые глаза – в этом создании было прекрасно все. Если бы она еще и желания умела исполнять, эх! Но, это, конечно, глупые сказки, в которых лишь полслова правды.

В конкурсе участвовали и другие создания. Впрочем, все они оказались куда менее яркими, чем самые первые претенденты. Наконец, конкурс завершился и жюри объявило победителей: титула «Мисс Морское дно» удостоилась золотая рыбка, а «Мистером Морское дно» был объявлен великолепный осьминог. Победителям вручили по огромной жемчужине в раковине, которая сверкала, как драгоценный камень на солнце!

Участники поблагодарили морского царя и остальных членов жюри, а затем поплыли по домам. Черная акула, которой отказали в праве участвовать в конкурсе из-да злобного нрава, следовала за золотой рыбкой. Хищница хотела отобрать жемчужину и, если получится, то просто съесть проклятую победительницу!

Увидев злобную акулу, золотая рыбка позвала на помощь и поплыла домой, что есть сил. К счастью, морской царь догадывался, что зубастая хищница просто так не отступит. Он поплыл следом за золотой рыбкой, чтобы помочь ей, если что-то пойдет не так.

Повелитель морского дна оказался очень дальновидным! В тот самый момент, когда золотая рыбка почти попалась на зуб акуле, он вонзил в ее бок свой трезубец и заставил преследовательницу спасаться бегством! Самая красивая обитательница подводного мира благодарила повелителя от всей души. Она благополучно добралась домой и убрала свой законный приз в сундук с золотом, который достался ей по наследству от покойных родителей.

Многие любители легкой наживы не прочь найти место, где живет богатейка с золотой чешуей. Кстати, мы можем показать, где находится ее дом! Вам останется только выбрать время, когда хозяйка уплывет по своим делам, и «тиснуть» сокровища с наглой мордой!