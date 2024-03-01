Сюжет Luke E. Chance and the Book of Luck

Во дворце фараона Тамуратиса IV проживало колоссальное количество наложниц – уж больно тот был любвеобилен! По традиции за женщинами присматривали евнухи, отличавшиеся от большинства древнеегипетских мужчин отсутствием маленькой «детальки»... ну или очень даже немаленькой – тут уж кому как повезло.

Смотрители за наложницами подчинялись верховному евнуху, который был для остальных кем-то вроде второго повелителя. Среди них в историю смог попасть только один – этого человека звали Синухет. Будучи маленьким мальчиком, рожденным в бедной семьи, он прекрасно знал, куда его отправят родители за скромное вознаграждение.

Синухет долго молился богам, надеясь, что высшие силы помогут ему избежать печальной участи, ожидавшей всех евнухов. Гор услышал мальчика и согласился помочь. Он уговорил Бастет и Анубиса написать Книгу удачи, наделявшую человека, державшего ее в руках, просто сказочными везением!

Гор подарил Синухету артефакт и сказал, чтобы тот листал ее каждый вечер. Мальчик в точности исполнял указание покровителя смертных – с тех по ему постоянно везло во всем. Когда родители продали его во дворец, ответственные за ритуал оскопления как-то позабыли о своих обязанностях. Вот так во дворце появился новый евнух, который постоянно носил длинные одежды и частенько прикрывал пах. Злые языки судачили, мол, Синухет часто заходит к некоторым наложницам, но никто не обращал на эти сплетни никакого внимания, в том числе и солнцеликий фараон – кто бы мог подумать, что евнух способен испортить наложниц повелителя...

Время шло, мальчик рос. Он проявил себя как весьма толковый человек, способный организовать быт и работу остальных евнухов, которые что-то подозревали, но упорно молчали, боясь лишиться головы из-за длинного языка.

Синухет не умел писать и читать, но прекрасно справлялся с обязанностями верховного скопца. Во дворце его знали как очень мудрого человека, с которым начал советоваться даже сам фараон Тамуратис IV.

Однажды ночью Синухет заигрался с наложницей. Между тем день закончился – шел первый час ночи, когда он отправился к себе в покои. К сожалению, ему так и не удалось пролистать Книгу удачи.

На следующий день во дворец прибыла новая девушка, которой судьба уготовила роль наложницы фараона. Она была прекрасна, словно богиня красоты! Синухет увидел ее и не смог сдержать обуревающих его чувств. Увы, верховный евнух не успел вовремя прикрыть пах – фараон заметил неловкое движение и заподозрил неладное. Подданного тут же раздели...

Разгневанный фараон приказал казнить Синухета. Его замуровали в заброшенном храме бога солнца, в который много лет как не ступала нога человека. Там же выбросили все вещи лжеевнуха. Кто же знал, что одна из книг Синухета наделена особой магической силой!

Впрочем, исследователь и ученый Люк Е. Ченс нашел подтверждения известной легенды в древнем папирусе. Теперь он хочет найти храм, который стал могилой несчастного Синухета. Правда, верховный евнух его не слишком-то интересует, в отличие от Книги удачи, являющейся ценнейшим артефактом! И кто знает, возможно, в ней действительно содержится какая-то неведомая сила. Вы можете прямо сейчас вступить в отряд Люка Е. Ченса и отправиться вместе с ним на поиски книги удачи – пусть вам повезет найти древнее сокровище!