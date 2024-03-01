Mammoth Tundra
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Обзор Mammoth Tundra

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 95.4%
Max Win
Max Win: X500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Mammoth Tundra

Много лет назад не было никакой Тундры. На месте царства холода и вечной мерзлоты росли деревья и цветы, светило солнце, стояла жара – это были настоящие джунгли, в которых жили самые разные создания! Жизнь кипела днем и ночью, пока в один прекрасный день не прилетела птица, которая начала «мутить воду»...

Пернатый охламон призывал всех бежать, куда глаза глядят от наступающего холода! Он щелкал клювом так громко, что волей-неволей все его слушали – одни внимали со страхом, другие посылали к черту, наплевав на ужасное пророчество.

Жизнь по-прежнему продолжалась, несмотря на грядущий кошмар. Птица, сделав, что могла, улетела. Одни последовали за ней в поисках более теплой жизни, другие провожали первых, крутя лапами у виска, мол, с ума вы что ли сошли, слушаете всяких пернатых кретинов!

В один не очень прекрасный день жара сменилась прохладой. Обитатели джунглей были очень удивлены переменами, однако жизнь на этом не заканчивалась. Более того, теперь многие звери могли не беспокоиться о поисках тени ближе к полудню и не страдали от испепеляющей жары.

Тем не менее, по джунглям поползли слухи о том, что полоумная птица была права. С каждым днем становилось все холоднее. Ветер стал острым ледяным, растения увядали и, наконец, выпал первый снег, которого в джунглях никто отродясь не видел. Самые дальновидные животные отправились, куда глаза глядят, потому что прекрасно понимали – птица, заслужившая лишь насмешки, похоже оказалась абсолютно права, предрекая джунглям печальное будущее.

Многие звери решили переждать зиму, забравшись в норы и пещеры. Напрасно они надеялись на возвращение тепла: шли месяцы, и становилось все холоднее, а снежные сугробы, напоминавшие холмы, продолжали расти. Со временем обитатели джунглей свыклись с мыслью о превращении родных тропиков в снежную долину. Они попытались продолжать жизнь, как могли...

Саблезубый тигр быстро замерз, превратившись в ледышку после очередной вылазки. Волки сумели привыкнуть к холоду – как выяснилось, шкура, которая постоянно чесалась и потела по время жары, грела очень даже неплохо. Медведи тоже выползли на поверхность, правда, теперь у них рождалось все больше белого потомства, которое было легко потерять на прогулке – детеныши сливались с сугробами и могли прятаться от родителей столько, сколько влезет.

Львы ушли или умерли от холода. Кабаны прекрасно адаптировались к новой реальности, правда, они редко выбирались из пещер.

У слонов появлялась густая шерсть. С каждым новым поколением, ее становилось все больше. И вот слоны превратились в самых настоящих мамонтов. Эволюционировавшее потомство прекрасно чувствовало себя в новой реальности. Более того, мамонты претендовали на звание полноценных хозяев тундры и небезосновательно – обладателей длиннющих бивней побаивались даже медведи, которые не лезли на рожон, если можно было решить спор бескровно.

И вот вырос новый хозяин тундры! Им стал самый большой и сильный мамонт, которого сородичи единогласно провозгласили вожаком. Он поселился в отдельной пещере. Разумеется, его нельзя было беспокоить по пустякам, а иначе вожак может как следует ткнуть бивнями в бок... впрочем, вы все равно можете познакомиться с ним поближе прямо сейчас!

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