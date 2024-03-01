Сюжет Book of Wealth

Альфред прославился как один из самых отчаянных исследователей, которому довелось объездить полмира. Однажды к нему обратился мистер П. – человек, чье имя слишком известно, чтобы называть его полностью. Сказочный богач имел репутацию успешного бизнесмена, однако мало кто знал один секрет – свое состояние он сколотил не только благодаря деловой хватке! Мистер П. собирал разные артефакты, притягивавшие деньги в его жизнь. И вот теперь эксцентричный миллионер снова пожелал заполучить одну реликвию – Книгу богатства, которая принадлежала фараону Теотикану Великому.

Если верить легендам, то правитель Древнего Египта получил ее от самого Гора, который помог ему пережить трудные времена – страну истощили войны и эпидемии. Впрочем, подарок одного из верховных богов позволял наполнять казну золотом, когда взять деньги было попросту неоткуда. Каждый раз, когда фараон читал книгу, в хранилище появлялись драгоценные камни или что-то другое, не менее ценное.

Мистеру П. удалось выяснить предполагаемое место гробницы Теотикана Великого. Книга до сих пор должна лежать в пирамиде: автор древнего папируса упоминал, как реликвию похоронили вместе с фараоном. Собственно, по-другому и быть не могло! Вместе с почившим повелителем замуровали всех его животных, наложниц, сокровища и прочее имущество, в которому относилась и Книга богатства.

Альфреду оставалось только принести артефакт и получить солидное вознаграждение. Конечно, он согласился – глупо отказываться от такого предложения! Исследователь заключил договор с мистером П., получил координаты гробницы и начал готовиться к экспедиции.

Через несколько дней Альфред стоял у входа в пирамиду и сравнивал свое местонахождение с картой, которую ему дал наниматель. Это было то самое место! Исследователь вошел в гробницу Теотикана Великого, ожидая самых неприятных сюрпризов.

Альфред шел по темным залам, освещая путь факелом. В первой комнате его едва не придавило потолком, а во второй он еле увернулся от шипов, вылезающих из пола. Конечно, ловушки на этом не закончились! В следующем зале незваный гость Теотикана Великого мог бы сгореть в огне, если бы не был столь ловким и проворным...

Альфред продолжал идти вперед, надеясь поскорее найти священный артефакт. Тут ему пригодилось ружье – отовсюду полезли рычащие мумии, которые хотели разорвать на части расхитителя сокровищ, хранящихся в пирамиде! К счастью, Альфред справился с забинтованными недоумками. В последнем зале он, наконец-то, нашел то, что искал – Книга богатства лежала на алтаре и ждала своего часа. Искатель приключений взял артефакт и направился к выходу. Пока Альфред выбирался на свет божий, в его голове созрел план...

По возвращении домой он нанял искусного ювелира, который изготовил дубликат. Оригинал Книги богатства Альфред оставил себе. Когда он передал мистеру П. копию, тот проверил магическую силу артефакта и убедился в ее полном отсутствии – оказалось это всего лишь байка... впрочем, платить гонорар ему все равно пришлось.

Альфред не дурак – разве можно просто так взять и отдать бесконечный источник богатства?! Конечно, он проверил книгу. Она работала как часы несмотря на то, что пролежала в пирамиде тысячи лет. Грешно отдавать такое сокровище всяким миллионерам... лучше стать им самому!