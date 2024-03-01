Santa the Slayer
Видеообзор
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Обзор Santa the Slayer

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X5082
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Santa the Slayer

Однажды Санта решил покататься на лыжах где-нибудь в окрестностях, чтобы не уходить от дома слишком далеко. Ну надо же хоть каким-то спортом заниматься, иначе в один прекрасный день просто не влезешь в сани и все – тысячи людей останутся без подарков! Конечно, допускать подобное категорические нельзя, а не то духи Рождества могут и уволить с тепленького местечка...

Как назло, рядом не было ни одной нормальной горки! То ли снега не намело, то ли таял он в этом году быстрее обычного, короче говоря, Санта-Клаусу пришлось прогуляться чуть подальше от дома. Наконец, ему удалось найти роскошный спуск, по которому с радостью прокатился бы любой профессиональный спортсмен! Санта оттолкнулся палками, и поехал вниз, жалея лишь о том, что сейчас его некому заснять на видео или хотя бы сфотографировать.

Лыжник радовался ровно до трамплина, который появился, словно черт из табакерки! Да, Санта уже не молод и чуть подслеповат, не заметил, с каждым могло случиться... он кубарем полетел вниз, надеясь лишь на милость богов, которые спасут его от множественных переломов.

Падение, казавшееся Санте бесконечным, закончилось в пещере – незадачливый лыжник провалился в темный туннель с пластом снега. Кое-как сняв лыжи, он встал и огляделся. Сделав пару шагов, «покоритель» спусков наступил на что-то хрустнувшее, будто бы сломавшееся. Санта посмотрел под ноги и увидел печать, светившуюся тусклым светом. А потом из нее вылетели черные тени...

От увиденного по спине у Санты побежали мурашки и сжалось всем известное место. Кажется, старик нечаянно сотворил то, чего не следовало делать ни в коем случае...

Тем временем в доме Санты эльфы словно осатанели! Карлики убивали друг друга всеми возможными способами, а выжившие пожирали павших, словно они были угощением к рождественскому столу. Их осталось всего несколько – вооружившись, они отправились в сторону ближайшего поселения людей, чтобы устроить настоящую резню!

Одна из теней вселилась в снеговика, который убивал животных, попавшихся под руку. Первым он задушил Рудольфа, а остальным оленям просто перегрыз горло. А сколько милых зайчиков убил проклятый душегуб – просто не сосчитать!

Другая тень, летавшая по дому Санты, превратилась в черта с огромными золотыми рогами. Обитатель преисподней схватил мешок с подарками и побежал, куда глаза глядят, ехидно хихикая и пуская слюни. Очевидно, демон собирался хорошенько припрятать все то, что люди ожидали увидеть под елкой.

Между тем Санта увидел еще одну тень и потерял сознание. Когда он очнулся, мир стал другим. Ему больше не хотелось дарить подарки и поздравлять всех с Рождеством, нет, Санта жаждал свежей крови. Внутренний голос подсказал ему пройти пещеру до конца – там был алтарь, на котором лежали два острых клинка и доспехи, испещренные древними рунами. Увы, Санта не смог их надеть, как ни старался, потому как лишний вес давал о себе знать. Взяв пару мечей, он поспешил к выходу, собираясь принести праздник в каждый дом...

Если у вас нет оружия, то обязательно купите ружье или какой-нибудь пистолет, чтобы защититься от Санты, который стал настоящим головорезом! А еще можно позвать экзорциста и попытаться избавить старика от одержимости... но пристрелить, конечно, проще.

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